Zum 130-jährigen Jubiläum wird das Raffles Singapore in diesem Jahr nicht nur einer umfangreichen Renovierung unterzogen, sondern bekommt bis zur Neueröffnung Anfang 2019 auch ein neues Kulinarik-Konzept. So soll das bestehende Angebot um drei Restaurants unter der Leitung der weltbekannten Küchenchefs Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic und Jereme Leung ergänzt werden.

Das Raffles Singapore bestätigt damit einmal mehr sein Gespür für perfekten Service und ein einmaliges Gästeerlebnis. So war es schon 1899 das Raffles Singapore, das als erstes Hotel der Stadt einen französischen Chefkoch engagierte und damit die feine französische Küche nach Singapur brachte. Mit seinem neuen Kulinarik-Konzept setzt das Luxushotel diese Tradition nun weiter fort.

„BBR by Alain Ducasse“

Im „Bar & Billiard Room“, kurz „BBR“, wird mit der Neueröffnung des Raffles Singapore niemand geringeres als Alain Ducasse die kulinarischen Geschicke lenken. Der Sternekoch kreierte dafür ein mediterranes Sharing- und Grillkonzept, das mit Aromen aus Portugal, Spanien, Italien und Frankreich verwöhnt. Dabei soll das 122 Jahre alte Restaurant mit einer offenen Küche mit Holzkohlegrills und Pizzaöfen, einer lebhaften Bar und einer gemütlichen Lounge seine ursprüngliche Klubatmosphäre beibehalten. Entsprechend laden zahlreiche Gerichte des Chefkochs zum Teilen und Genießen ein. Ein besonderes Highlight ist der beliebte Raffles Sunday Bruch, der mit der Eröffnung des „BBR by Alain Ducasse“ wieder regelmäßig stattfinden wird.

„La Dame de Pic“

Mit Anne-Sophie Pic konnte das Raffles Singapore eine weitere Spitzenköchin verpflichten: Die mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küchenchefin wird mit dem „La Dame de Pic“ ihr Debüt auf dem asiatischen Markt geben. Im offiziellen Speisesaal im Hauptgebäude des Fünf-Sterne-Hotels gelegen, soll das Restaurant ganz im Sinne der Küchenchefin mit zarten Pastelltönen und natürlichen Elementen wie Holz und Leder ausgestattet werden. Die Küche Anne-Sophie Pics zeichnet sich durch ihre aromatische Komplexität, die Kombination verschiedenster Aromen und ihren kräftigen Geschmack aus und entführt Gäste auf eine emotionale Reise. Die Getränkekarte beinhaltet neben Weinen, Cocktails, Whiskys und Sake auch Tee, Kaffee, Dashi und Brühe und ist dazu angedacht, den exquisiten Geschmack der Gerichte zu ergänzen und zu verstärken. Die Weinkarte konzentriert sich neben internationalen Tropfen besonders auf Frankreich und die Heimat der Köchin, das Rhône-Tal.

„yì by Jereme Leung“

Jereme Leung zählt zu den einflussreichsten Küchenchefs der modernen chinesischen Küche. Mit dem „yì by Jereme Leung“ kehrt der weltbekannte Koch nun in seine Heimat Singapur zurück. Das zeitgenössische chinesische Restaurant soll im dritten Stock in der neurenovierten Arkade Einzug halten und wird neben kantonesischen Klassikern auch neuinterpretierte Delikatessen bieten. Dabei legt Leung höchsten Wert auf die Herkunft und Saisonalität der verwendeten Produkte, mit dem Ziel, eine ebenso elegante wie ehrliche Küche zu servieren. Besonders exklusiv ist die „multi-sensory dining experience“ im Experience Room, bei der beinahe schon poetische Gerichte die fünf Sinne der Gäste ansprechen sollen. Der künstlerische Anspruch, der bereits im Restaurantnamen mit dem chinesischen Wort „yì“ für „Kunst“ zum Ausdruck kommt, spiegelt sich auch im Inneren des Restaurants wider: Moderne Akzente und verschiedene Weißtöne setzen einen gekonnten Kontrast zur Kolonialarchitektur des Hotels.

Neben den drei neuen Aushängeschildern dürfen sich Gäste auf eine Reihe neuer wie altbekannter Kulinarik-Klassiker freuen: In der neu renovierten Raffles Arcade wird mit dem „Butcher’s Block“ ein neues Steakhouse Einzug halten. Ein speziell geschulter Experte berät Gäste umfassend bei der Auswahl der edlen Stücke. Der „Tiffin Room“ ist bereits seit 1892 Teil des Raffles Singapore und begeistert auch weiterhin mit nordindischen Gerichten. Beliebter Treffpunkt bleibt die „Long Bar“, in der Gäste nach einer sanften Renovierung auch künftig in den Genuss des originalen Singapore Sling kommen, der hier 1915 in seiner heutigen Form erfunden wurde. Eine Zeitreise in die Geschichte des Hotels und seiner illustren Gäste wartet in der „Writers Bar“, die ursprünglich als Hommage an die zahlreiche berühmte Schriftsteller, die im Raffles Singapore verkehrten, geschaffen wurde. Das neue „Ah Teng’s Café“ verdankt seinen Namen einem früheren Bäcker aus der Nachbarschaft und bietet mit kalten Getränken, einer Auswahl exklusiver Kaffeespezialitäten und Tees sowie hausgemachten Backwaren, Eiscreme und Naschereien.