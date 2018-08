Die Augsburger Jugendgruppe von Amnesty International hat eine Online-Petition zur Umbenennung des Traditionshotels Drei Mohren gestartet. Bisher haben 333 Bürger dafür gestimmt, dass das Haus in "Drei Möhren" umbenannt werden soll – beziehungsweise dass es künftig lediglich "Steigenberger" genannt werden soll (Stand: 20. August, 15 Uhr).

Die Petition, die noch elf Monate laufen soll, richtet sich an die Hotelleitung. Das Sammelziel liegt bei 2300 Stimmen. Mit der Aktion will die Gruppe, die sich für Menschenrechte einsetzt, gegen die "rassistische diskriminierende Bezeichnung Mohr" vorgehen, wie die Ausgburger Allgemeine schreibt. "Wir, die Jugendgruppe Amnesty Augsburg, haben beschlossen uns für Augsburg als Friedensstadt zu engagieren, in der Werte wie Solidarität und Gleichberechtigung einen hohen Stellenwert haben", heißt es auf der Abstimmungs-Plattform. Und weiter: "In diesem Sinne wollen wir eintreten für Verständigung und Sensibilisierung der Bevölkerung für ein friedliches und respektvolles Zusammenleben. Dazu gehört auch die Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus, der bis heute seine Spuren in unserer Sprache und Vorstellungswelten hinterlassen hat und sich in Form von Alltagsrassismus und institutioneller Diskriminierung negativ auf unser Zusammenleben auswirkt."

Die drei Mohren, von denen sich der Name ableitet, sind auch auf dem Wappen des Vier-Sterne-Hotels abgebildet. Sie stehen ursprünglich für Gastfreundschaft. Der Name des Hotels beruht auf einer Geschichte, nach welcher 1495 drei dunkelhäutige Reisende nach Augsburg kamen. Die abessinischen Mönche wurden bei ihrer Heimreise vom harten Winter überrascht. Daraufhin nahm sie ihr "Gastwirt Minner" wieder bei sich auf und ließ die Mönche bis zum Frühjahr bei sich wohnen. "Vor ihrer Abreise im nächsten Frühjahr ließ er ihr Bildnis auf eine Tafel malen und dann als Gasthausschild aufhängen", heißt es auf der Steigenberger-Homepage. Steigenberger hat seit 1979 das Management des Hauses inne.

Quelle: www.openpetitition.de und www.augsburger-allgemeine.de