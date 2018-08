Hotel im Steinbruch: das neue InterConti Schanghai Wonderland geht Ende des Jahres an den Start. (Foto: IHG)

Der Coundown im ehemaligen Steinbruch läuft: Ende dieses Jahres eröffnet das InterContinental Schanghai Wonderland im Südenwesten der Millionenmetropole. Von 18 Stockwerken befinden sich nur zwei Etagen oberhalb der Erdoberfläche. Weitere 16 liegen unterhalb, zwei davon sogar unter Wasser.

Nach eigenen Angaben setzte IHG bei der Entwicklung des Newcomers bewusst nicht auf die in der Region traditionelle Wolkenkratzer-Architektur. Stattdessen soll das InterContinental Shanghai Wonderland zeigen, wie Raumgewinnung unter der Erde gelingen kann, und bindet zugleich die natürlichen Gegebenheiten des Steinbruchs mit ein. Auf einer Fläche von mehr als 61.000 Quadratmetern hat das Hotel 336 Zimmer und Suiten, ausgestattet mit Balkonen, von denen Gäste den Blick auf die Wasserfälle der umgebenden Steinklippen genießen können.

Mit Ebenen, die bis zu 88 Meter unter der Erde liegen, schafft das Hotel eine neue Verbindung zwischen Stadt und Natur. Auf diese Weise soll ein verlassener Steinbruch zum Kleinod abseits der Großstadt avancieren. Dies ist vor allem unter dem Hitergrund bedeutsam, dass in Schanghai ie Besucherzahlen kontinuierlich steigen. Neue Lösungen für effiziente Raumnutzung sind gerade hier besonders gefragt.

Mit dem InterContinental Schanghai Wonderland setzt sich die Reihe an spektakulären Hoteleröffnungen in China fort – sei es das Opening des 1,6-Mrd-Dollar teuren Atlantis Resorts oder des Sunrise Kempinski Peking, das wie eine Kugel geformt ist. In Planung ist zudem ein futuristisch anmutendes Kraftwerk-Hotel, das das seine Energie aus den Gezeiten des Meeres gewinnt, sowie einen originalgetreuen Nachbau der Titanic.