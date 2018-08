„Marken-Champions 2018“ ist Deutschlands größtes Ranking zur Markenbegeisterung. Basis ist eine breit angelegte Untersuchung des Kölner Analyse- und Beratungsunternehmens ServiceValue GmbH in Kooperation mit der Tageszeitung „Die Welt“. In diesem Jahr haben Steigenberger, Best Western und ibis die Kunden in den drei Hotel-Kategorien am meisten überzeugt.

Das Ranking kürt Unternehmen, die ihre Kunden mit ihrem Markenauftritt und Erscheinungsbild begeistern. Insgesamt wurden dabei über eine Million Kundenurteile zu mehr als 2.000 Marken aus knapp 200 Branchen ausgewertet. Im Premium-Hotelsegment ist Steigenberger aus Kundensicht "Marken-Champion 2018". Platz 1 in der Kategorie Hotels–Mittelklasse belegen die Best Western Hotels und im Budget-Bereich liegt ibis ganz vorn.

Untersucht wurde im Zuge des Rankings die Markenbegeisterung eines Unternehmens anhand des so genannten „Brand Fascination Scores“ (BFS). Der Begriff „Markenbegeisterung“ wurde nach Angaben von ServiceValue dabei bewusst sehr umfänglich gefasst und bildet so die allgemeine Markenwahrnehmung der Kunden ab. In das aktuelle Marken-Ranking gehen sowohl die Urteile und Erlebnisse aktueller als auch ehemaliger Kunden (letzter Kontakt maximal 36 Monate zurückliegend) ein.

Mit einem BFS-Wert von 63,3 Prozent führt Steigenberger in der Premium-Kategorie vor Hilton und Maritim. In der Branche Hotels-Mittelklasse erreichte Best Western einen Score von 58,7 Prozent, vor den Marken Holiday Inn auf dem 2. und Mercure auf dem 3. Platz. Bei den Budget-Hotels liegt ibis mit einem BFS-Wert von 51 Prozent vorn, Silber dieser Sparte geht an Motel One und Bronze an A&O Hotels und Hostels.