Wechsel an der Spitze des Luxushotels Schloss Fuschl Resort & Spa und des Hotel Sheraton Fuschlsee-Salzburg, Hotel Jagdhof: Franz Zimmermann übernimmt als Geschäftsführender Generaldirektor ab September 2018 die Führung der beiden Hotels sowie der Schlossfischerei und der zugehörigen gastronomischen Betriebe. Zuvor leitete er als General Manager das Schlosshotel Kronberg.

Nun ist das Geheimnis gelüftet: Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Franz Zimmermann das Schlosshotel Kronberg verlässt (wir berichteten). Jetzt widmet sich der erfahrene Hotelier wieder den Schlössern und folgt in den Schloss Fuschl Betrieben auf Paul J. Kernatsch, der sich nach etwas mehr als fünf Jahren beruflich verändern wird.

Zimmermann war seit Februar 2010 General Manager und Gastgeber des Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt. Der Österreicher kehrt mit der neuen Aufgabe in die Heimat zurück, die er nach der Ausbildung im Geburtsort Bad Hofgastein verließ. Es folgten Stationen bei Steigenberger Hotels und Kempinski in Deutschland, die MS Europa, und der Besuch der höheren Fachschule Belvoirpark/Gastrosuisse in Zürich. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem The Hilton Hotel & Towers in Atlanta und das Swissôtel Basel. Vor seinem Wechsel in den Taunus fungierte er im Nikko Hotel Düsseldorf International als stellvertretender General Manager sowie als F&B Direktor/Wirtschaftsdirektor im Sheraton Frankfurt Hotel & Towers.