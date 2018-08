Die Beach Motels, die Bretterbude und die in der Entstehung befindlichen Häuser in Büsum und Wilhelmshaven werden unter dem neuen Markennamen Heimathafen Hotels zusammengeführt. Geschäftsführer Jens Sroka will "die Nummer eins für entspannten Urlaub an der Küste" werden. Überdies sei ein neues Haus in Hamburg in Planung.

Die Heimathafen Hotels sollen sich als Lifestyle-Marke an der Nord- und Ostseeküste etablieren, in denen die Gäste lässige und immer besondere Hotelkonzepte finden, die sich durch einen einzigartigen Stil auszeichnen und an den jeweiligen Standort angepasst sind. Zum Portfolio gehören aktuell das Beach Motel St. Peter-Ording, das Beach Motel Heiligenhafen, die Bretterbude sowie die noch im Bau befindlichen Häuser Lighthouse Hotel & Spa in Büsum (Eröffnung August 2019) und das Hotel Fliegerdeich in Wilhelmshaven (Eröffnung März 2019).

Jens U. Sroka begründet seine Idee von einer gemeinsamen Marke so: „Mit den Heimathafen® Hotels wollen wir die Nummer eins für entspannten Urlaub an der Küste werden. Die Häuser, so unterschiedlich sie sind, stehen gleichzeitig für dieselben Ideen und Werte. Uns sind zum Beispiel ein klares Profil und Individualität wichtig – übrigens nicht nur bei den Häusern, sondern auch bei den Mitarbeitern. Bei uns darf und soll jeder Mitarbeiter so sein, wie er ist. Wenn sich jeder bei der Arbeit wohlfühlt und sich nicht verstellen muss, spürt auch der Gast, dass er willkommen ist.“

Gegenüber der »Zeit« bestätigte Sroka in dieser Woche, dass er am Hamburger Hauptbahnhof ebenfalls einen Neubau plant. Angedacht sind mehr als 140 Zimmer, Rooftyp Bar und die Zusammenarbeit mit einer Hamburger Marke. Mehr sei laut Sroka jetzt aber noch nicht spruchreif.