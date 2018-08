Die Ende Juni angekündigte Übernahme der 13 Apollo Hotels in den Niederlanden durch die israelische Hotelgruppe Fattal Hotels ist abgeschlossen. Das teilt der Konzern mit. Die Fattal-Gruppe und der bisherige Eigentümer der Apollo Hotels, European Hotel Management B.V., haben die Transaktion bereits durchgeführt.

Das Portfolio der Leonardo Hotels, der europäischen Division der Fattal Hotel Group, steigt damit auf über 150 Hotels in 85 Destinationen. Dieses umfasst mehr als 28.000 Zimmer sowie 800 Meetingräume. „Das ist ein weiterer wichtiger Wachstumsschritt für unser Unternehmen nach der Übernahme von 36 Hotels der Marke Jurys Inn in Großbritannien und Irland Ende 2017. So bauen wir systematisch unseren Bekanntheitsgrad aus und sind stolz darauf, mit der Übernahme unsere Marktposition in den Niederlanden deutlich zu stärken“, sagt Daniel Roger, Managing Director der Fattal Hotels Europe & UK.

Die Übernahme der Apollo Hotels umfasst alle 13 Häuser der Gruppe. Das Wellnessresort Thermae 2000 in Valkenburg, eine Tochtergesellschaft der niederländischen Hotelgruppe, ist in die Transaktion nicht eingebunden. Die Häuser werden weiterhin unter der Marke Apollo betrieben. Das gesamte Personal mit Ausnahme des Vorstands wurde übernommen.