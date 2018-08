Die Sure Hotel Gruppe ist nach kürzester Zeit auf knapp 200 Hotels weltweit gewachsen. © SureStay Plus Hotel by Best Western Omaha South.

Schnelles Wachstum: Die Sure Hotel Gruppe, die von Best Western Hotels & Resorts vor nur knapp zwei Jahren auf den Markt gebracht wurde, ist weltweit auf bereits fast 200 Hotels gewachsen, darunter allein 100 Häuser in Nordamerika. Das teilt die Kette in einem offiziellen Schreiben mit.

Insgesamt gehören nach knapp zwei Jahren 189 Häuser zu Sure Hotel. In Nordamerika firmieren die Häuser unter dem Namen SureStay Hotels. Damit zählt die neue Gruppe laut Best Western zu den am schnellsten wachsenden Marken in der Hotellerie.

Unter dem Dach der Sure Hotel Gruppe bietet Best Western Hotels & Resorts für individuelle Hotelbetreiber und Hotelgruppen insgesamt drei Einzelmarken: Die beiden Full Brands Sure Hotel by Best Western und Sure Hotel Plus by Best Western sowie die Soft Brand Sure Hotel Collection by Best Western. „SureStay Hotel Group ist eine der am schnellsten wachsenden Marken der Branche, und es ist bemerkenswert, dass wir in weniger als zwei Jahren seit der Markteinführung eine solche Größenordnung erreicht haben“, sagt David Kong, President und CEO von Best Western Hotels & Resorts. „Allein mehr als 100 Hotels in Nordamerika sind ein beeindruckender Meilenstein für die Marke, und wir freuen uns darauf, diese rasante Entwicklung auch in Zukunft fortzusetzen.“

Die Marke Sure Hotel by Best Western richtet sich an individuelle Mittelklassehotels der Drei-Sterne-Kategorie in Städten und Feriendestinationen.