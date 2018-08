Die Millennials sind eine Generation von Digital Natives mit hoher Kaufkraft. Laut einer Studie der Anwaltskanzlei CMS generiert diese Gruppe bereits jetzt 28 Prozent der Erträge in der Hotellerie und 29 Prozent im Gastgewerbe. Doch gehen Hoteliers richtig mit ihnen um?

In der Studie wurden die Ansichten von mehr als 5.000 Millennials in 18 Ländern den Meinungen von mehr als 170 führenden Persönlichkeiten in Hotellerie und Gastronomie gegenübergestellt. Dabei wird laut den Verantwortlichen klar, dass es keine typischen Millennials gibt. Lebensphasen und geografischer Standort wirken sich stark auf ihre Entscheidungen aus, und sie stellen High-Tech nicht immer über die menschliche Komponente. Zumindest in der Hotel- und Restaurantwelt zählt Erfahrung immer noch mehr als Technologie.

Doch wie reagieren Hoteliers darauf? "Unsere Studie deutet beispielsweise darauf hin, dass Hotels und Restaurants den Wert überschätzen, den Millennials auf automatisierte Prozesse mit Apps und Tablets legen. Diese Generation will immer noch einen echten Menschen vor sich haben, wenn es ans Bestellen oder Bezahlen geht." Demnach erklären 78 Prozent der Befragten, dass sie den Kontakt mit Menschen während ihres gesamten Restauranterlebnisses bevorzugen.

Der Technologiefaktor an sich spielt jedoch sehr wohl eine Rolle. Die Hotels investieren auch bereits schätzungsweise mehr als neun Prozent ihrer jährlichen Erträge in Technologien, das entspricht einer Billion US-Dollar. Die beliebtesten technischen Features in Hotels sind schnelles WLAN, Apps für Hotelservices, Musik-Streaming und ein Tablet am Zimmer zur Steuerung der Raumfunktionen. Zu den beliebtesten Verbesserungen in Restaurants zählen die Möglichkeit der Bestellung von Speisen und Getränken bereits vor der Ankunft im Lokal, die Bezahlung über eine App sowie die elektronische Essensbestellung vor Ort.

Auf globaler Ebene sind zwar nur 16 Prozent der Meinung, virtuelle 3D-Unterhaltung würde ihr Restauranterlebnis verbessern. Hingegen erwarten 28 Prozent der Gastronomen die Einführung von virtueller 3D-Unterhaltung in ihren Restaurants innerhalb der kommenden 24 Monate.

