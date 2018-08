Gemeinsame Sache machen das Living Hotel am Olympiapark und das Gastro-Start-up Cafe „Fika“. Jeden Donnerstag und Freitag im August (und bei schönem Wetter im September) stellen sie das „Pop-Up- Gartenkafé“ im Hotelinnenhof auf die Beine.

Als Kooperation und Gemeinschaftsprojekt wollen das Living Hotel am Olympiapark und „Fika“ Menschen an ungewöhnlichen Orten zusammenbringen, wo sonst vielleicht nur ein Hotelgarten, ein Spielplatz oder ein Innenhof ist. Daher auch der Name: „Fika“ ist das schwedische Wort für Kaffeepause.

Gemeinsam gesessen, getrunken und gechillt wird bei guter Musik auf lässig-entspannten Loungemöbeln, Liegestühlen, Lümmelpodesten mit jeder Menge Kissen und Kerzen, für Kinder stehen auch Planschbecken bereit. Auf das „Gartenkafé“ im Grünen dürfen sich alle Hotelgäste, Nachbarn, Reisende, Hotelmitarbeiter und Münchner freuen.

Vorerst öffnet das Pop-up seine Pforten jeden Donnerstag und Freitag im Monat August von 14 bis 19 Uhr.Bei gutem Wetter soll das „Gartenkafé“ auch im September weiter bestehen.