Die größten Loyalitätsprogramme der Hotellerie werden seit vielen Jahren von U.S. News & World Report bewertet. In diesem Jahr nahm das Nachrichten- und Informationsportal 16 Kundenbindungsprogramme unter die Lupe, der Gewinner überzeugte vor allem durch seine Vielfalt.

Der klare Sieger in diesem Jahr: Marriott Rewards. Das Programm überzeugte vor allem, weil die Freinächte nicht verfallen. Außerdem können Kunden in mehr als 6.500 Häusern Punkte sammeln und einlösen – noch dazu können die Punkte auch auf Flüge, Mietwagen, Kreuzfahrten und Pauschalreisen angerechnet werden.

Auf Platz zwei folgt Wyndham Rewards, Bronze geht an World of Hyatt. Weiter in den Top-5 sind Choice Privileges auf Rang 4 sowie Best Western Rewards.

U.S. News & World Report identifiziert jedes Jahr die besten Hotel-Treueprogramme und verwendet dabei eine Methodik, die fünf Komponenten bewertet: Netzwerkgröße, Hotelanzahl, geografische Abdeckung, Zusatznutzen und den Prozess des Punktesammelns sowie Einlösbarkeit.