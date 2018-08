Zum zweiten Mal veranstaltet das Gastronomische Bildungszentrum (GBZ) der Industrie- und Handelskammer Koblenz am 26. November 2018 das Trendforum. Führungskräfte aus Hotellerie, Gastronomie und der Tourismusbranche finden hier eine Kombination aus praxisnahen Vorträgen und innovativen Workshops.

Das Forum bietet Raum für Innovationen, Kreativität und weckt Begeisterung für einen Wirtschaftszweig, der sich in ständiger Dynamik befindet. Einer der Keynote-Speaker ist Renè Borbonus, Mitglied des Bildungsnetzwerks Speakers Excellence, mit einem Impulsvortrag zum Thema Respekt. „Ich nehme am Trendforum teil, weil gelingende Kommunikation Unternehmen erfolgreicher macht – und die Menschen gesünder“, so Borbonus, der das Trendforum mit seinem Vortrag eröffnen wird. Praxisnah und unterhaltsam vermittelt er rhetorische Fähigkeiten, mit denen Menschen bewegt und begeistert werden.

Als weiterer Keynote-Speaker wird Jan Scheidsteger das Thema „Trends in der Gastronomie“ aufgreifen. Im Rahmen von Workshops können Spezialthemen vertieft werden. In diesem Jahr umfasst das Programm „Gereifte Weine“, das „LUMA-Fleischreifungsverfahren“ und „Die Kunst der Selbstführung – nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen“. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Küchenparty mit den Sterneköchen Mike Schiller, Daniel Pape und Christian Eckhardt sowie von Wein- und Spirituosen-Degustationen. „Eine perfekte Plattform für Teilnehmer um miteinander in den Austausch zu kommen“, so Yvonne Pauly, Leiterin der Hotelmanagement-Akademie im GBZ, die das Forum fachlich verantwortet.

Weitere Informationen unter www.gbz-koblenz.de.