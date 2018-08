In der Lübecker Bucht empfängt seit Kurzem das Arborea Marina Resort Neustadt seine ersten Gäste. Hinter der noch jungen Marken stehen die geschäftsführenden Gesellschafter Johann Kerkhofs und Gerhard J. Geising, die in den nächsten zehn Jahren europaweit auf 20 Destinationen wachsen wollen.

Als einziges Hotel in der ancora Marina liegt das Arborea Marina Resort eingebettet zwischen Yachthafen, Salzwiesen und Ostsee. Der Name ARBOREA leitet sich vom lateinischen „arbor“ für Baum ab. Das Vernetzungswunder aus der Natur ist das Vorbild der Marke mit Blick auf Vielfalt, Kommunikation, Nachhaltigkeit, Aktivitäten in der Natur und im Design.

Für die Innengestaltung zeichnet JOI-Design aus Hamburg verantwortlich. Die Experten bezogen die natürliche Anmutung und den rauen Charme des Standortes zwischen Meer und Hafen ein. Unter dem Credo Experience.Together. wählen Gäste jeden Tag aus Aktivitäten, Naturerlebnissen sowie Entspannungsangeboten und gehen gemeinsam auf Entdeckungstour. Das Hotel beherbergt 124 Zimmer und Suiten mit Blick in die Natur, die Restaurants The Grand Grand Grill und Deli’Cara, zwei Bars, The Stairs, eine riesige Freitreppe, den Wellnessbereich Sparadise, einen Fitnessraum und den Shop @TheDocks mit eigener ARBOREA-Kollektion. Die Eventräume Spirit und Vision werden vom Hangout ergänzt, einer kreativen Community Area. Eine Übernachtung im Doppelzimmer kostet ab 162 Euro.

Die Köpfe hinter ARBOREA sind die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Johann Kerkhofs und Gerhard J. Geising. „Wir haben uns gefragt, wie wir Urlaub besser machen können. Wir glauben, ein Aufenthalt macht dann am meisten Spaß, wenn wir ihn mit anderen teilen und Erlebnisse schaffen, die unsere Gäste mit in ihren Alltag nehmen“, erklärt Johann Kerkhofs die Idee. Die Marke soll in den nächsten zehn Jahren auf 20 Standorte europaweit wachsen. Für voraussichtlich Frühling 2020 ist die Eröffnung des ARBOREA Montafon Resort St. Gallenkirch im österreichischen Vorarlberg geplant.