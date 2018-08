Zeitgeistiges Design kombiniert mit lokalem Charme und unkomplizierten Serviceleistungen soll die Gäste in das Neue Vienna House Easy im Herzen von Leipzig locken. Dazu stehen insgesamt 205 Zimmer zur Verfügung, ebenso wie eine offene Wohnzimmerlobby, kreativen Meetingräume und eine idyllische Innenhofterrasse mit Teich.

Zu Fuß erreicht man den Leipziger Hauptbahnhof sowie Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr vom neuen Hotel innerhalb von drei Minuten. Für individuelle Entdeckungstouren durch Leipzig stehen kostenfreie Leihfahrräder bereit. Nach einem Tag in der Stadt entspannen Gäste in der gemütlichen Wohnzimmerlobby, am Coworking-Tisch, im Wiener Kaffeehaus oder auf der Innenhofterrasse. Brotschnitten, Strudelvariationen und Original Wiener Sacher Torte stehen dazu auf der Speisekarte.

Neben Themen- und Familienzimmern gliedert sich das Angebot im neuen Leipziger Haus in die Kategorien Easy, Lounge und Suite. Alle sind mit Boxspringbetten, Sessel oder Sofa ausgestattet und zahlreichen Ausflugstipps in Form von Dekorationstellern an den Wänden. Zahlreiche Serviceleistungen wie mobiler Check-out, Wetterdienste, Weckrufservice oder Joggingstrecken erhalten Gäste über den mobilen Concierge.