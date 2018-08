Die Pipeline ist so gefüllt wie nie zuvor: Die Intercontinental Hotels Group (IHG) verzeichnete im ersten Halbjahr dieses Jahres ein beispielloses Wachstum und nahm 46.000 neue Hotels unter Vertrag. Die neue Unternehmensstrategie scheint aufzugehen – der Bruttoumsatz beläuft sich auf rund 13,3 Milliarden US-Dollar.

Um neun Prozent steigerte die IHG im ersten Halbjahr 2018 ihre Umsatz. Insgesamt 810.000 Zimmer gehören jetzt zu der Gruppe – mitunter drei neue Marken trugen zum Wachstum bei. Die Übernahme von avid im September machte sich in der ersten Jahreshälfte bemerkbar, so CEO Keith Barr. Sie brachte 130 Hotels zur Gruppe.

Erst im Juli ging die Übernahme der Regent Hotels & Resorts vollständig über die Bühne. Zu der Marke gehören derzeit sechs Häuser, drei befinden sich in der Entwicklung. Intercontinental gehören jetzt 51 Prozent an Regent. Auch der Launch von voco verlief erfolgreich: Vier Häuser sollen demnächst an den Start gehen, für drei weitere wurden Verträge geschlossen.

Im Februar habe man sich neue Ziele gesetzt und die Effizienzstrategie trage Früchte: „Unsere Organisatiosstruktur hat uns geholfen, uns rasch zu entwickeln“, so Barr. „Wir hatten ein starkes erstes Halbjahr und haben mehr Hotels unter Vertrag genommen als je zuvor.“ Desweiteren steht zum Jahreswechsel auch noch die Einführung des neuen Gästereservierungssystems „IHG Concerto“ auf dem Plan