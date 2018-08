Das TRS Coral Hotel im Nordosten der Halbinsel Yucatan hat wenige Wochen vor seiner Eröffnung die Qualitäts- und Servicekriterien der Leading Hotels of the World erfüllt. Im November soll das Resort der Palladium Hotel Group mit fast 500 Zimmern in einem unerforschtem Touristenzielan den Start gehen.

Das TRS Coral Hotel verfügt über 469 luxuriöse Zimmer, alle mit Balkon oder Terrasse, Whirlpool, direktem Zugang zu exklusiven Swim-Up Pools und Top-Aussichten über die Landschaft von Costa Mujeres. Ziel soll sein, den Gästen ‘unexplored luxury’, also unerforschten Luxus, zu bieten. Hinzu kommt ein vollständig personalisierter Service, der auf jeden Gast zugeschnitten ist. So ist der exklusive Butler-Service für jeden Gast verfügbar und wird durch einen 24-Stunden-Zimmerservice ergänzt.

Das gastronomische Angebot besteht aus sechs Themenrestaurants, von denen das »Chic Cabaret & Restaurant« hervorgehoben wird. Zu den Freizeiteinrichtungen gehört das Rafa Nadal Tennis Center, das exklusive Trainingsprogramme anbietet, die auf den persönlichen Werten und Spielerfahrungen von Rafa Nadal basieren und für alle Altersgruppen und Niveaus geeignet sind. Darüber hinaus ermöglicht seinen Gästen Zentropia by Palladium Spa & Wellness, eine Wellnessoase von mehr als 4.000m².

Als adults-only-Hotel beherbergt das neue Leading Hotel keine Gäste unter 18 Jahren.