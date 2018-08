Noch bis 13. September 2018 können Bewerbungen in den zwei Kategorien analog und digital eingereicht werden. Auf Gründer, Startups und Visionäre wartet möglicherweise die große Bühne auf der Gastro Vision 2019.

Egal ob neues Food-Produkt, innovatives Dienstleistungs- oder Einrichtungskonzept oder außergewöhnliche App – dabei sein können alle Unternehmen aus den Bereichen der Zulieferindustrie für Hotellerie, Gastronomie. Aus den Einsendungen werden zehn innovative Konzepte ausgewählt. Diese dürfen die Bewerber am 27. September 2018 vor der Jury in Berlin präsentieren. Sie alle erhalten ein wertvolles Feedback von den Experten der Branche, so dass nicht nur die zwei Gewinner vom Gastro Vision Förderpreis profitieren. In der Jury befinden sich erfahrene und namhafte Vertreter aus Gastronomie, Hotellerie, Catering, Fachmedien und Zulieferindustrie, allesamt auch Einkaufsentscheider oder Meinungsbildner.

Durchbruch auf der Gastro Vision 2019?

Die Gewinner erwartet eine große Bühne: Sie stellen ihre kreativen Konzepte auf der Gastro Vision 2019 mit einem kostenlosen Messestand und einem umfangreichen Marketingpaket vor. Jedes Jahr erzielen die Gewinner des Förderpreises im Rahmen des exklusiven Branchentreffs besonders viel Aufmerksamkeit und machen einen idealen Start in den Markt. Hinzu kommt die Möglichkeit der kostenfreien Teilnahme an weiteren Veranstaltungen der Gastro Vision wie beispielsweise der Roadshow.

Weitere Informationen zum Gastro Vision Förderpreis und Bewerbung unter: www.gastro-vision.com/förderpreis-1