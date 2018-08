Die Zahl der Geschäftsreisenden, die in Unterkünften von Airbnb übernachten, hat sich in einem Jahr mehr als verdreifacht. Airbnb sieht den Wandel der Businessreisen und nennt die Sparte deswegen nun „Airbnb for Work”. In der kommenden Woche sollen außerdem neue Tools für Travelmanager verfügbar sein.

Vor gut einem Jahr verkündete Airbnb, dass sich Mitarbeiter aus 250.000 Unternehmen für den Geschäftsreisebereich des Portals registriert hatten. Diese Zahl hat sich mehr als verdoppelt – bereits 700.000 Unternehmen haben eine Reise gebucht. Von all diesen Unternehmen haben schon mehr als 275.000 Airbnb in ihr Reisemanagement integriert. Arbeitnehmer von Großunternehmen (mehr als 5.000 Mitarbeiter) machen bereits 40 Prozent der Geschäftsreisenden aus.

In Deutschland haben sich bereits Mitarbeiter von fast 38.000 Unternehmen für Geschäftsreisen auf Airbnb registriert und eine Übernachtung gebucht. In 2014 ist „Airbnb für Geschäftsreisen” gestartet, das Unternehmen sieht aber nun den Wandel in der Art geschäftlich zu verreisen – aber auch den Wandel der Arbeitswelt im Allgemeinen und teilt mit, dass die Sparte ab sofort „Airbnb for Work” heißt.

Unter anderem erkennt Airbnb den Trend zu "Bleisure"-Reisen, also eine Kombination aus Geschäftsreise und Urlaub. Diese machen bereits mehr als 30 Prozent der auf dem Portal gebuchten Businessreisen aus. Weiter seien die Geschäftsreisen kürzer (durchschnittlich fünf Tage) und mittlerweile seien nahezu 60 Prozent der gebuchten Aufenthalte für mehr als eine Person. Airbnb sieht auch, dass zum einen verlängerte Aufenthalte von mehreren Wochen oder Monaten an einem Standort zunehmen. Geschäftsreisen mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als 14 Tagen haben sich seit 2017 ungefähr verdreifacht.

Um nun noch besser auf die Unternehmen und Mitarbeiter einzugehen, launcht Airbnb neue Tools. In den kommenden Wochen soll die Integration in das Such- und Buchungstool von SAP starten. Diese soll es ermöglichen, Unterkünfte der Airbnb-Plattform über die Corporate Travel Plattform eines Partners zu buchen.

Nächste Woche stellt Airbnb zudem ein neues Feature für Travelmanager vor. Es soll Mitarbeiter von Unternehmen dabei unterstützen, Unterkünfte auf Airbnb zu finden und zu buchen, die ihren individuellen Reise-Policen entsprechen. Dazu gibt es auch die „HOMEpage“ – eine individuelle Firmen-Landingpage. Diese ermöglicht es, kundenspezifische Suchparameter für die gewünschten Unterkunftstypen, maximal zugelassene Übernachtungspreise und der Reiserichtlinien konformen Ausstattung einzugeben. Desweiteren zeigt die Seite vorgefiltere Destinationen und hervorgehobene Unterkünfte in der Nähe des Büros oder in den meistbesuchten Regionen.