Der französische Sternekoch starb am Montag im Alter von 73 Jahren in Genf, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Angaben eines französischen Regierungssprechers meldete.

Robuchons Restaurants kommen zurzeit auf weltweit 24 Sterne im Michelin-Gastronomieführer, wie ein Sprecher des traditionsreichen «guide rouge» in Paris bestätigte. Kein Spitzenkoch hat mehr. «Er war einer der grössten französischen Chefs», resümierte die Feinschmeckerbibel.

Robuchon errang 1984 mit seinem damaligen Pariser Gourmet-Restaurant «Jamin» die Michelin-Topbewertung von drei Sternen. 1990 erhielt er vom Gastronomieführer Gault&Millau den Ehrentitel «Koch des Jahrhunderts».

Sechs Jahre später kehrte er dann der kleinen und teuren Welt der Drei-Sterne-Tempel demonstrativ den Rücken. Damit wollte er auch einem Dauerdruck entgehen. Mit Kochsendungen im Fernsehen machte er daraufhin die Feinschmecker-Küche im Land populärer. Dann schuf er ein Gastronomiereich, in dem die Sonne nicht untergeht. Häuser gibt es in den USA, in London und in Asien. In Paris trägt unter anderen das Zwei-Sterne-Lokal «L'Atélier de Joël Robuchon - St. Germain» seinen Namen. Im Millionärsparadies Monaco steht ebenfalls ein Zwei-Sterne-Haus.

Quelle: HTR hotelrevue