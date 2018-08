Waage, Fische oder Skorpion: Während das neue Room Mate Bruno in Rotterdam von außen eines der ältesten Gebäude des Viertels ist, ist das Innenleben des 217-Zimmer-Hauses von der astrologischen Kartographie und klaren Formen geprägt. Auch für seinen Neuzugang hat sich Präsident und Gründer Kike Sarasola wieder einiges einfallen lassen – und schmiedet weitere Pläne.

In einem Gewürzlager aus dem 19. Jahrhundert, direkt im Hafen von Rotterdam, ist das Room Mate Bruno eingezogen. Das Hotel teilt sich das prachtvolle Gebäude mit einem der neuesten kulinarischen Angebote der Stadt, den Foodhallen, wo es bis zu 15 traditionelle und thematische Essensstände geben wird. Sie befinden sich im unteren Stockwerk des Hauses, damit die Gäste die reiche gastronomische Vielfalt der Stadt genießen können.

Room Mate Bruno wurde eindrucksvoll von der renommierten italienischen Architektin Teresa Sapey entworfen, die Tradition und Avantgarde in dem ursprünglichen Gebäude bewahrt. Farben, nautische Elemente und flämische Gemälde spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Aufmachung des Hotels. „Wir die maritime Identität des Gebäudes bewahrt, aber wir wollten auch die Sonne, den Geschmack und die Farben Spaniens nach Nordeuropa bringen“, erklärt die Innenarchitektin. Beispielsweise wurden die Seeleute früher von den Sternen und der astrologischen Kartographie geleitet – daher zog Teresa Sapey die Inspiration für die Zimmer.

„Von unserer Ankunft in Rotterdam bin ich besonders begeistert. Room Mate Bruno ist ein Hotel voller Geschichte, im Herzen einer Stadt gelegen, die ich liebe und in einer einzigartigen Gegend, einem architektonischen Zentrum“, sagt Kike Sarasola, Präsident und Gründer von Room Mate Hotels.

Jeder Gast, der bei Bruno wohnt, kann auch in den Niederlanden die innovativen Dienstleistungen von Room Mate genießen, wie beispielsweise Frühstück bis zum Mittag und WiMate – kostenloses Wi-Fi nicht nur im Hotel, sondern der ganzen Stadt.

Die spanische Hotelkette hat bereits 23 Hotels in sechs Länder gebracht und setzt mit der Neueröffnung in Rotterdam ihren Expansionsplan fort. Elf weitere Projekte stehen in der Pipeline, etwa in Rom, Paris, Neapel, auf den Kanarischen Inseln, Mallorca oder Lissabon. Dadurch soll sich die Größe von 1.522 Zimmern bald schon auf mehr als 3.052 verdoppeln.