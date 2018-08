Das CASTADIVA RESORT & SPA AM COMER SEE (Foto: Mandarin Oriental)

Die Hotelgruppe übernimmt das CastaDiva Resorts & Spa, das nach einer Neugestaltung wird ab Frühling 2019 offiziell als Mandarin Oriental, Lake Como firmieren wird. Das Management rechnet mit Synergieeffekten.

Direkt am Ufer des Comer Sees gelegen und umgeben von einer Parklandschaft mit üppige Botanic, ist das Resort aus dem 19. Jahrhundert ein historisches Wahrzeichen. Die Hotelanlage offeriert 76 großzügige Zimmer und Suiten sowie neun Villen. Das Hotelprojekt ist das erste Resort von Mandarin Oriental in Westeuropa und gleichzeitig eine hervorragende Ergänzung des bestehenden Mandarin Oriental Hotels in Mailand.

„Wir sind hocherfreut unsere Mandarin Oriental Marke mit einem Resort am Ufer des Comer Sees, einem bevorzugten Reiseziel für Luxustouristen, zu etablieren. Wir freuen uns darauf den vortrefflichen Service der Mandarin Oriental Hotelgruppe in das Resort zu bringen und gemeinsam mit unseren Partnern eines der exklusivsten Resorts in Italien zu schaffen,“ so James Riley, Chief Executive Officer Mandarin Oriental Hotel Group.

Das Resort bietet kulinarische Vielfalt in vier Restaurants und Bars, einschließlich einer Terrasse am Seeufer und einen großen Spa Bereich mit einem Innenpool und einem schwimmenden Außenpool direkt auf dem See. Zusätzlich stehen eine Vielzahl an Bankett- und Konferenzräumen zur Verfügung