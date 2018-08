Im Herzen des 20. Bezirks von Paris, einem jungen und lebendigen Stadtviertel, entsteht derzeit das Jo&Joe Open House. Das neue Haus der Accor-Millennial-Marke soll Anwohner und Gäste gleichermaßen einladen – das Konzept steht unter den Schlagworten „Teilen“ und „Vielfalt“.

Das neueste Jo&Joe ist eines von acht „Reinventing Paris”-Projekten in der französischen Hauptstadt: Es werden gemischt genutzte Stadtgebiete entwickelt, um neue Trends im Reiseverhalten schneller erkennen zu können. So soll das Hotel Pariser und Touristen zusammenbringen und möglichst ökologisch sein. „Die innovative Vision des Hotelkonzepts steht im Einklang mit den Werten, für die wir mit diesem Haus stehen. Hier werden wir die Vorteile eines Hotels mit den Vorzügen von Jugendherbergen zusammenführen. So wollen wir einen Ort schaffen, der von einem unverwechselbaren Design sowie den Schlagworten ,Teilen’ und ,Vielfalt’ geprägt ist“, betont Francois Leclerc, Vice President Jo&Joe Brand and Operations.

Dazu ist die Architektur des 160-Zimmer-Hauses innovativ, modern und umweltfreundlich. Es wird viel Holz verwendet und eine Grünfläche integriert, die Stadt und Anwohner bereichern und die Lebensqualität nachhaltig steigern soll. Die 110 Quadratmeter große Dachterrasse soll öffentlich zugänglich sein und damit zum Treffpunkt für Gäste und Anwohner werden. Die Terrasse ist als ein neuer, lebendiger Ort geplant, der dazu einlädt sich mit Parisern in einer entspannten Atmosphäre auszutauschen.

Das öffentliche Restaurant wird Produkte von Landwirten aus der Region anbieten. Auch soll es für alle Interessierten Workshops zu nachhaltigem Reisen, beispielsweise mit dem Rad, sowie viele andere Aktivitäten geben.

Die Marke Jo&Joe der AccorHotels wurde im September 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt und ist speziell auf die Bedürfnisse der Millennials abgestimmt. Auf der Suche nach einem offenen, vernetzten und vielversprechenden Umfeld hat sich die Marke mit Novaxia zusammengeschlossen. Das Jo&Joe Paris Buzenval Open House ist das erste Haus mit diesem Ansatz in Paris. Das erste Haus der Marke wurde 2017 in Hossegor eröffnet, für den Frühling 2019 ist die Eröffnung eines zweiten Jo&Joe in Paris Gentilly geplant. Weitere Hotels in führenden europäischen Metropolen wie Rio, Budapest, London, Krakau stehen bereits in der Pipeline.