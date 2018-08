Am 10. September geht das me and all mainz der Lindner Hotels an den Start. Die Mannschaft um Hotelmanager Holger Hanselmann läuft sich schon warm und wie in den anderen Häusern der Marke sollen auch „Local Heroes“, also örtlich verwurzelte Unternehmen, Teil des Konzepts sein.

Das me and all hotel mainz wird Teil des neuen Mainzer „Trigon“ im Herzen der Stadt: Das neue Hotel liegt drei Minuten vom Mainzer Hauptbahnhof und knapp zehn Minuten von der Altstadt entfernt. Im Inneren setzt die Lindner-Gruppe auf handverlesenes Design, hochwertige Ausstattung sowie eine Working-Area und einen Boardroom.

Das 162-Zimmer-Haus wird auch einen Wellnessbereich haben, der sich über zwei Etagen erstreckt und unter anderem einen Fitnessbereich, eine eigene Dachterrasse, einen Saunagarten sowie eine Außendusche bietet.

Wie in den andern me and all Hotels wird es auch in Mainz wieder die Kooperation mit „Local Heroes“ geben. So setzt man auf regionale Zulieferer, etwa auf den Verein „Die Mainzer Winzer e.V.“, die Müller Kaffeerösterei oder die Brauerei „Eulchen Bier“. Außerdem will Hotelmanager Holger Hanselmann auch Künstler beziehungsweise Musiker aus Mainz für regelmäßige Events ins Haus holen.