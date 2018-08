Die französische Hotelgesellschaft hat eine Vereinbarung zur Übernahme von 21c Museum Hotels unterzeichnet - für 51 Millionen Dollar. Worum handelt es sich bei dem US-Unternehmen?

Das Hotel-Management-Unternehmen 21c verwischt die Grenzen der Museums- und Hotelwelt, um eine neue Art von Reiseerlebnis zu schaffen. In seinen elf derzeit in den USA eröffneten und teilweise im Bau befindlichen Projekten verbindet 21c Ausstellungsorte für zeitgenössische Kunst, Boutique-Hotels und von Küchenchefs geführte Restaurants.

21c Museum Hotels wurde 2006 von den beiden Philanthropen und Sammlern zeitgenössischer Kunst Laura Lee Brown und Steve Wilson in Louisville, Kentucky gegründet. Dem Paar fiel auf, dass sich die ländliche Region entwickelte, während historische Gebäude in der Innenstadt von Louisville leer standen. Inspiriert von der Idee, dass Kunst die Stadt wiederbeleben kann, sanierten Brown und Wilson eine Reihe von Lagerhäusern aus dem 19. Jahrhundert im Kunst- und Theaterviertel von Louisville, um das erste 21c Museum Hotel zu eröffnen.

Nimmt man alle Ausstellungen in den acht 21c Museum Hotels zusammen, ist das 21c Museum mittlerweile eines der größten Museen für zeitgenössische Kunst in den Vereinigten Staaten. Es ist das einzige Museum in Nordamerika, das sich ausschließlich der Kunst des 21. Jahrhunderts widmet. Die Ausstellung ist rund um die Uhr geöffnet und kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich.

Der Preis zur Übernahme des 85-prozentigen Anteils beträgt 51 Millionen USD inklusive einer möglichen Earn-Out-Zahlung. Geplant ist seitens Accor, dass die 21c Museum Hotels Teil der MGallery Boutique-Hotels von AccorHotels werden. Somit wird die Marke MGallery auf dem nordamerikanischen Markt eingeführt. Die Vereinbarung ermöglicht den 21c Museum Hotels, die weltweit führende Plattform der AccorHotels zu nutzen und gleichzeitig ihren Freigeist zu wahren. Die beiden Gründer Laura Lee Brown und Steve Wilson werden einen Anteil von 15 % an dem Unternehmen behalten und weiterhin eng an der kreativen Ausrichtung beteiligt sein.