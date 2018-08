Die Hyatt Hotels Corporation und die Small Luxury Hotels kündigen eine strategische Zusammenarbeit ihrer Loyalty-Programme per Ende Jahr an.asdasd

Die Hyatt Hotels Corporation und die Small Luxury Hotels kündigen eine strategische Zusammenarbeit ihrer Loyalty-Programme zum Ende des Jahres an.

Ab Ende des Jahres haben die Mitglieder des Treueprogramms «World of Hyatt» die Möglichkeit, Treuevorzüge auch in den rund 500 unabhängigen Häusern von Small Luxury Hotels of the World zu erhalten. Die strategische Zusammenarbeit wurde von der Hyatt Hotels Corporation und Small Luxury Hotels of the World (SLH) bekannt gegeben.

Hyatt ist mit über 700 Hotels eine der führenden Hotelgruppen weltweit. Durch den Zusammenschluss mit SLH werden Mitgliedern des Treueprogramms World of Hyatt eine grosse Auswahl kleiner Boutique-Hotels angeboten. SLH erwarte zudem eine höhere Belegungsrate ihrer Häuser, schreiben die Hotelunternehmen in der aktuellen Mitteilung. Sammeln und Einlösen der Punkte erfolgen jedes Mal, wenn World-of-Hyatt-Mitglieder ein teilnehmendes SLH Hotel über einen der Hyatt Kanäle buchen.

Mark Hoplamazian, President and Chief Executive Officer von Hyatt, sagt: «Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Hyatt den Wünschen und Bedürfnissen von World-of-Hyatt-Mitgliedern Gehör schenkt und sinnvolle Massnahmen ergreift. Die SLH Kollektion ermöglicht es unseren Mitgliedern in naher Zukunft, Punkte an weiteren Orten sammeln und einlösen zu können – einschliesslich vieler neuer Standorte in Europa und Asien.»

«Wir suchen kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten, um einen Mehrwert für unsere unabhängigen Hotels bieten zu können. Die zukünftige Partnerschaft mit World of Hyatt ermöglicht uns genau das», fügt Filip Boyen, Chief Executive Officer der Small Luxury Hotels, hinzu.

«Unsere Partnerschaft wird es World-of-Hyatt-Mitgliedern erlauben, durch eine grössere Auswahl kleinerer, unabhängiger Luxushotels weitere Treuevorteile zu geniessen. Bei SLH stehen die Hotels für die Brand, und wir freuen uns, dank der 10 Millionen World-of-Hyatt-Mitglieder, auf die Aussicht höherer Belegungszahlen.»