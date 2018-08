Die spanische Hotelgesellschaft erwirtschaftete bis Juni diesen Jahres ein Plus von 7,2 Prozent auf 61,8 Millionen Euro. Bei der Geschäftsentwicklung in Deutschland gab es zwei wesentliche Einflussfaktoren.

Meliá Hotels International hat für das erste Halbjahr 2018 ein Ergebnis von 61,8 Millionen Euro aufgewiesen, 7,2% mehr als im gleichen Zeitraum 2017. Die Umsätze des Unternehmens werden in einem großen Teil des Geschäfts in Dollar erwirtschaftet. Die Abwertung des Dollars hat das Ergebnis dabei nach Unternehmensangaben erheblich beeinflusst.

"Das erste Halbjahr 2018 war für die Reisebranche positiv, obwohl das internationale Umfeld weiterhineine wichtige Herausforderung darstellt. Angesichts dieser Herausforderungen können wir aufgrund der Stärke und Widerstandsfähigkeit unseres Hotelgeschäfts ein positives Ergebnis für das erste Halbjahrvorlegen ziehen", erklärt Gabriel Escarrer, Executive Vice President und CEO. Zudem sei es seinen Ausführungen zufolge erfreulich festzustellen, dass das Wachstum in den Mittelmeerresorts nicht durch die Erholung der Destinationen in Nordafrika und der Türkeibeeinträchtigt wurde. »Dies stellt ein nachhaltiges Wachstumsmodell für die kommenden Jahre sicher."

In Deitschland habe das Fehlen einiger Messen sowie der Konkurs von Air Berlin die starke Performance der neu gegründeten Hotels neutralisiert. Mit Blick auf das dritte Quartal habe man aber positive Erwartungen in alle Märkte, was einerseits der konjunkturellen Lage und der politischen Stabilität geschuldet sei, andererseits werde der Umsatz durch neue Verkaufskampagnen unterstützt.

Im Jahr 2018 wird sich das Wachstum des Unternehmens vor allem auf drei Regionen konzentrieren, die Karibik mit 9 zu eröffnenden Hotels (7 in Kuba, 1 in Peru und 1 in der Dominikanischen Republik),

Asien-Pazifik mit 7 Hotels (4 in Vietnam, 2 in China und 1 in Indonesien) und Spanien, wo die Gruppe bereits drei Resorts eröffnet hat.