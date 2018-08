HRS SmartTrip heißt ein neues Angebot des Kölner Buchungsportals, mit dem mittelständische Unternehmen ihre komplette Geschäftsreisebuchung abwickeln können - inklusive Hotelzimmer, Flüge, Bahntickets und Mietwagen.

HRS bindet in "SmartTrip" über Schnittstellen führende Leistungsträger der Branche an, um alle Elemente einer Geschäftsreise in einem Tool zu bündeln – von der Planung bis zur Abrechnung. Auf diese Weise sollen Kunden ihre komplette Geschäftsreise auf dem Portal buchen und damit dach HRS-Berechnungen rund 22 Prozent der Reisekosten sparen.

In der Praxis sieht dies wie folgt aus: Unternehmen legen bei HRS SmartTrip die Reisekostenrichtlinie im System fest und erhalten Kontrolle über sämtliche Reisekosten. Das System berücksichtigt automatisch die Reisekosten-Obergrenze. Nach der Reise bietet HRS den Unternehmen einen organisatorischen Mehrwert: Durch die gespeicherten Daten können Mitarbeiter ihre Reisekostenabrechnung digital auf Knopfdruck erstellen.

„Nicht nur global tätige Konzerne möchten Prozesse optimieren. Auch für kleine und mittelständische Unternehmen mit einem geringeren Reisevolumen liegt viel Potenzial darin, Zeit und Geld im Zusammenhang mit Geschäftsreisen zu sparen“, sagt Timo Beyer, Senior Vice President Business Travel Solutions bei HRS.