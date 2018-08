Iberostar wird im letzten Quartal des Jahres das Iberostar Grand Packards auf Kuba eröffnen. Damit wird das historische Hotel nach aufwändiger Modernisierung in eine neue Ära geführt.

Iberostar entschied sich für ein Sanierungsprojekt, um den architektonischen und historischen Wert des Hauses sowie dessen koloniales Erbe zu erhalten. Mit dem Erhalt der alten Fassade wird das Straßenbild des Paseo del Prado, der wichtigsten Allee in Havannas Altstadt, aufrechterhalten. Gleichzeitig wurde das Gebäude durch einen modernen Oberbau erweitert. Dieser bietet Gästen einen spektakulären Blick auf die Hauptstadt, die Bucht von Havanna sowie die Festung Castillo de los Tres Reyes del Morro.

„Kuba ist schon lange ein beliebtes Reiseziel. Das Iberostar Grand Packard zeigt nicht nur unser Engagement in Kuba und unseren Respekt vor seiner Vergangenheit und der Gegenwart, sondern auch unser Engagement für Exzellenz, Qualität und die Kunden“, sagt Aurelio Vázquez, COO der Iberostar-Gruppe.

Passend zur Feier des 500-jährigen Bestehens von Havanna stärkt Iberostar Hotels & Resorts sein Engagement in Kuba. Die Gruppe, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen in Kuba feiert, wird bis Ende 2018 insgesamt acht neue Häuser eröffnen. Kuba bleibt weiterhin eine wichtige Destination. Die neuen Hotels befinden sich in Santiago de Cuba, Holguín und Havanna. Insgesamt besitzt Iberostar 20 Häusern mit 4 und 5 Sternen auf der Insel.