Bis Ende September will die Hamburger Hotelgesellschaft ihre Dependance im Frankfurter Bahnhofsviertel umgebauen, erneuern und erweitern. Dann firmiert das Haus als 25hours Hotel The Trip firmieren und den Gast auf eine Weltreise mitnehmen.

2008 wurde das Haus mit 76 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien eröffnet. Bereits damals entwickelte der Frankfurter Künstler MICHAEL DREHER mit dem renommierten Architekturbüro KARL DUDLER ARCHITEKTEN die erste Umwandlung des Nachkriegsbaus in ein zeitgemäßes Hotel. Heute zeichnet er gemeinsam mit dem Designexperten THOMAS TRITSCH von MORGEN INTERIORS für die Erweiterung und das neue Konzept verantwortlich.

„Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist ein aufstrebendes Quartier und lebt von dem besonderen Mix aus Milieus, Kulturen und Nationalitäten“, erklärt General Manager Andreas Schnürer. „Hier schlägt das wilde Herz der Mainmetropole. Zudem ist es unglaublich spannend, was sich in den vergangenen Jahren in der kreativen Szene, der Gastronomie und den Bars alles getan hat.“

Inspiriert von der schillernden und oft rauen Wirklichkeit des Viertels sind die 152 Zimmer im 1. bis 6. Stock gespickt mit Referenzen an abenteuerliche Expeditionen und erzählen Geschichten von fernen Ländern und Menschen aus aller Welt. Jede Etage widmet sich einer anderen Themenwelt und hat so ihren ganz eigenen Charakter. In den individuellen Möbeln, Lampen und Tapeten, Teppich-Intarsien und Textilien spiegeln sich Afrika und Asien, Ozeanien und die Arktis, die Tropen und die Berge als Leitmotive wieder. Der öffentliche Innenhof des Hotels dient zudem als Austellungsort für das globale Kunstprojekt INSIDE OUT. Angeregt vom französischen Streetart-Künstler JR, porträtierte der Dokumentarfotograf Rey Scue insgesamt 250 Nachbarn mit unterschiedlichen Schicksalen und dokumentiert mit dem Projekt SMILE THE WORLD die multikulturelle Vielfalt des Frankfurter Bahnhofsviertels.

Auch das Restaurant im Erdgeschoss erhält einen neuen Look und servert als BAR SHUKA mit hausgemachten Gerichten, exklusiven Rezepturen und speziellen Gewürzmischungen. Bis Ende September werden auch die restlichen Zimmer sowie die öffentlichen Bereiche des 25hours Hotels The Trip modernisiert.