Noch wird gewerkelt, damit das Fisher´s Loft in Lübeck pünktlich an den Start gehen kann. (Foto: Fisher´s Loft)

Jahrhunderte lang wurde hier Fisch gelagert, zuletzt 50 Jahre lang Schrott gehandelt, und ab September 2018 sollen Hier Gäste übernachten. Das ehemalige Fischlagerhaus direkt an der Trave in Lübeck eröffnet nun als das Fishers Loft – ein privat geführtes Boutiquehotel Garni mit zehn Zimmern auf mehr als 700 Quadratmetern.

Zwei Lübecker Familien haben sich zusammengetan und den denkmalgeschützten Rokoko Speicher 2016 gekauft. In anderthalbjähriger Bauphase wurde das alte Gemäuer – bestehend aus Vorderhaus, Seitenflügel, Hinterhaus und wieder freigelegtem Innenhof – zu einem Boutiquehotel, das im September an den Start geht. Authentisch spiegelt es die besondere Architektur Lübecks und die persönlichen Visionen der Inhaber wider. Und erfüllt somit gleichzeitig den Wunsch der Inhaber, in diesem Hotel das Wohnen in einem typischen Lübeck-Speicher direkt erlebbar zu machen.

In drei unterschiedlichen Zimmerkategorien von 30 bis 55 Quadratmetern, teilweise über zwei Ebenen mit Pantry für längere Aufenthalte, prägen alte, originale Bauelemente und Materialien wie Leinen, Holz, Stahl und streng puristisches Interieur die Atmosphäre. Auch der Name des Hotels ist geschichtlich begründet: Fischer lebten hier seit dem 13. Jahrhundert. Das Seefahrerviertel im Maria Magdalenen Quartier zählt zu den schönsten Bereichen der Lübecker Altstadt. Direkt an der Trave gelegen zeugt es noch heute von den Traditionen der Hansekultur.