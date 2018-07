In dem rund 500 Jahre alten Gasthaus ist am Montag ein Feuer ausgebrochen, das sich bis zum Nachmittag auf das gesamte Hotel ausbreitete. Die rund 100 Hotel- und Restaurantgäste wurden nicht verletzt.

Der reetgedeckte Historische Krug im Landkreis Schleswig-Flensburg, ältester gastronomischer Betrieb in Schleswig-Holstein, ist am Montag ein Opfer der Flammen geworden. Rund 250 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt, letztlich konnten aber auch sie nicht verhindern, dass das Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrannte. Menschen wurden nicht verletzt.

Medieninformationen zufolge hatten gegen Mittag Angestellte eine Rauchentwicklung in einem ungenutzen Konferenzraum entdeckt, woraufhin die Feuerwehr alamiert wurde. Auch bedingt durch das Reetdach breiteten sich die Flammen aber in windeseile aus, sodass sich die Löscharbeiten schwierig gestalteten. Zur Brandursache konnten noch keine genaueren Angaben gemacht werden; die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Für Geschäftsführer Olaf Hansen-Mörck ist der Brand eine Tragödie, gegenüber dem »NDR« sagt der Manager, dass er momentan nicht wisse, wie es weitergeht. Er selbst habe in diesen Tagen gerade an den finalen Planungen zur 500-Jahr-Feier des historischen Krugs gearbeitet, die das Haus im kommenden Jahr begeht.

Bereits im Jahr 1980 wurde das Hotel von einem Feuer zerstört und in der Folge wieder aufgebaut.