Auch bedingt durch das Wachstum um acht neue Häuser in den vergangenen zwölf Monaten konnte die bayerische Hotelgesellschaft den Umsatz um 20 Prozent auf 222 Millionen Euro hochschnellen lassen. Alle anderen Zahlen sind ebenfalls im grünen Bereich, lediglich der Operating Profit fällt aus dem Rahmen.

Bedingt durch geänderte gesetzliche Regelungen konnten im Vergleich zum Vorjahr höhere Abschreibungen von 25 (Vj. 13) Millionen Euro in Anspruch genommen werden. Der Operating Profit fiel aus diesem Grund um 11 Prozent auf 36 (Vj. 40) Millionen Euro. Der NET PROFIT mit 25 (Vj. 58) Millionen Euro ist mit dem Vorjahr nur bedingt vergleichbar, da im Vorjahresergebnis Erträge aus Immobilientransaktionen von 47 Millionen Euro enthalten sind. Daher ebenfalls eingeschränkt zu vergleichen ist der Cash Flow. Im ersten Halbjahr 2018 lag der operative Cash Flow bei 50 (Vj. 157) Millionen Euro. Investiert wurde in der ersten Jahreshälfte gleichermaßen in das Re-Design bestehender Motel One, in Höhe von 28 Millionen Euro, sowie neue Häuser mit 27 Millionen Euro.

Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 222 (Vj. 185) Millionen Euro, der EBITDA wuchs um 17 Prozent auf 65 (Vj. 56) Millionen Euro. Die durchschnittliche Auslastung der mit dem Vorjahr vergleichbaren Hotels lag auf dem hohen Vorjahresniveau von 77 Prozent. Rechnet man die neu eröffneten Häuser mit ein, erreichte die Auslastung 74 Prozent.

Der Expansionsfahrplan sieht 2018 wie folgt aus: Neben der Erschließung weiterer Standorte in Deutschland erfolgte im ersten Halbjahr der Marketeintritt in Spanien (Motel One Barcelona-Ciutadella) sowie in Frankreich (Motel One Paris-Porte Dorée). Weitere Eröffnungen in diesem Jahr erfolgen in Glasgow, Bonn, Frankfurt, Leipzig, Köln und München. Insgesamt befinden sich aktuell 29 Hotels mit 9.414 Zimmern im Development.