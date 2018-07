Flotte Inspiration in Mailand: Am 30. Juli hat die Meininger Gruppe das Milano Lambrate gestartet – und der Motorroller Lambretta darf dabei nicht fehlen.

Als Inspiration für die Gestaltung des Meininger Milano Lambrate diente der Motorroller Lambretta, der einst in Mailand entwickelt und auch gefertigt wurde. Benannt nach dem Stadtteil Lambrate, wo das Unternehmen einst seinen Sitz hatte, ist die Lambretta nun auch Teil des Meininger Hauses. Insgesamt drei Exemplare verschiedener Modellreihen werden hier ausgestellt. „Das Thema zieht sich ganzheitlich durch die komplette Inneneinrichtung des Gebäudes.“ so Doros Theodorou, CCO der Meininger Hotels. An den Wänden hängen Bilder des legendären Motorrollers, die Lobby ist einem Showroom nachempfunden und der Frühstücksraum einer Werkstatt. Hier und dort entdeckt man spannende Details aus der Zeit als die Lambretta zum typischen Stadtbild Mailands gehörte.

Auch in den Zimmern und auf den Fluren begegnet man dem Gefährt. „So lernen unsere Gäste Mailand bereits im Meininger Haus von einer besonderen Seite kennen.“ so Theodorou weiter. „Das ist Teil des Meininger Konzeptes. Wir möchten unsere Gäste überraschen und Ihnen die Möglichkeit geben eine Facette der Stadt abseits der typischen Attraktionen kennen zu lernen. Das ist für all unsere Gäste interessant und spannend, egal ob Backpacker, Gruppe, Familie oder Businessreisender.“

Der Neuzugang liegt direkt am Piazza Monte Titano gegenüber dem Bahnhof Lambrate und befindet sich in einem ehemaligen Bürogebäude. Die 131 modern ausgestatteten Zimmer und 475 Betten erstrecken sich über acht Etagen und verfügen alle über ein eigenes Bad sowie eine Klimaanlage. Die Zimmertypen reichen vom klassischen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmer bis hin zum Bett im Schlafsaal. Alle öffentlichen Bereiche, wie Rezeption, Lobby, Lounge, Frühstücksraum und Bar sowie die für Meininger typische Gästeküche und Gamezone befinden sich im Erdgeschoss und Untergeschoss des Gebäudes.

Neben den zwei Mailänder Häusern eröffnete die Meininger Gruppe im Mai dieses Jahres ihr erstes Haus in Rom. Außerdem werden noch zwei weitere Hotels eröffnen, eines in Budapest und eines in Berlin. Zwölf weitere Projekte befinden sich derzeit in der Entwicklung.