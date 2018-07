Mehr als 700 Häuser gehörten schon zu Preferred Hotels & Resorts der größten unabhängigen Hotelmarke und Anbieter für Verkauf, Marketing und Distribution. Im zweiten Quartal 2018 traten 22 neue Hotels in 15 Ländern bei. So gehören nun ein 35 Hektar großes Privatinsel-Luxusresort auf den Malediven, ein neu eröffnetest Hotel in Paris sowie die ersten Hotels der Marke in Québec (Kanada), Apulien (Italien) und Malaga (Spanien) zum Portfolio.

Neuzugang Hotel 71 befindet sich in einem imposanten Steingebäude aus dem 19. Jahrhundert im Zentrum des historischen Viertels Old Port in Quebec und verbindet auf raffinierte Weise modernen Komfort mit charmantem Boutique-Stil. Die neoklassizistische Unterkunft, die einst die Zentrale der National Bank of Canada war, bietet 60 luxuriös ausgestattete Zimmer und Suiten. Besonderes Highlight: Die Galerie, die in Zusammenarbeit mit dem Programm „Vincent et moi“ – einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Unterstützung von Künstlern mit psychischen Problemen widmet – entstanden ist.

Das Marigot Bay Resort & Marina liegt an der gleichnamigen Bucht, einer der begehrtesten und malerischsten Orte in St. Lucia. Die 124 Gästezimmer, darunter 57 luxuriöse Suiten, verfügen über geräumige Balkone mit atemberaubender Aussicht. Im preisgekrönten Auriga Spa, in dem einheimische Zutaten verwendet werden, wird den Gästen noch mehr Luxus geboten. Die Behandlungen sind mit den Phasen des Mondes verbunden. Zu den kostenlosen täglichen Aktivitäten auf dem Gelände gehören eine landestypische Kakaotee-Zubereitung, verwöhnende Gesichtsbehandlungen, geführte Wanderungen durch die Bucht und vieles mehr, was den Gästen einen Einblick in das Leben als St. Lucia-Local gibt.

Das Luxusresort JA Manafaru liegt auf einer 35 Hektar großen Privatinsel auf dem nördlichen Haa Alif Atoll der Malediven. Die einzigartigen Unterkunftsmöglichkeiten reichen von Strandbungalows bis hin zu Überwasservillen mit Infinity-Pools. Umgeben von kristallklarem Wasser und schneeweißen Sandstränden ist das exklusive Resort ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Angelausflüge, geführte Schnorchelsafaris, Tauchexpeditionen, lokale Kochkurse oder Yoga am Strand. In insgesamt sieben Restaurants werden lokale und internationale Köstlichkeiten kredenzt, beispielsweise im „The Cellar“ – eine einzigartige unterirdische Steinhöhle mit handverlesenen Weinen. In einem der exklusivsten Viertel von Barcelona, nur wenige Schritte vom Paseo de Gracia entfernt, bietet das neu eröffnete The One Barcelona eine besondere Art des Wohnens. Das Hotel wurde von dem preisgekrönten Designer Jaime Beriestain entworfen und bietet eine stilvolle Palette von Gold, Marmor, Kupfer, Stein und Glas. Die Sagrada Familia Suite bietet eine der besten Aussichten auf die Skyline der Stadt und verfügt über eine private Terrasse mit einem luxuriösen Whirlpool, Sonnenliegen, einer Außendusche und ungehindertem Blick auf die Kathedrale Sagrada Familia.

Weitere Neuzugänge bei Preferred Hotels & Resorts im zweiten Quartal sind:

Nord-, Mittel- und Südamerika:

• Balboa Bay Resort – Newport Beach, Kalifornien

• Beechwood Hotel – Worchester, Massachusetts

• Real Inn Monterrey – Monterrey, Mexiko

• Smyth Hotel – New York, New York

Europa/Mittlerer Osten:

• 9Hotel Confidentiel, Paris, Frankreich

• Edgbaston Hotel & Conference Centre – Birmingham, Großbritannien

• Farris Bad – Larvik, Norwegen

• Grand Hotel San Pietro – Sizilien, Italien

• Hotel Imperial – Karlovy Vary, Tschechien

• Hotel Vincci Estrella Del Mar – Marbella, Spanien

• Hotel Vincci Seleccion Posada del Patio – Malaga, Spanien

• Kalidria Hotel & Thalasso SPA – Apulien, Italien

• Summum Prime Boutique Hotel – Palma de Mallorca, Spanien

• Vivienda Al Hada Residences – Riyadh, Saudi Arabien

• Yasuragi – Stockholm, Schweden

Asien:

• Borneo Eagle Resort – Kota Kinabalu, Malaysia

• Gokulam Grand Hotel & Spa – Bengaluru, Indien

• Mosaic Hotels – Mussoorie, Indien