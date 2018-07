Auf 16.000 Quadratmetern erstreckt sich mittlerweile der Wellnessbereich des Sonnenalp Resorts in Ofterschwang im Allgäu. Mit einem komplett überarbeiteten Wellnesskonzept blickt das Luxushotel aufs anstehende Jubiläumsjahr.

Abgeschlossen sind neben dem dem Wellness-Areal auch die Renovierung aller 218 Zimmer und Suiten sowie die Erneuerung der Aussenfassade. Damit konnte das Gastgeberpaar Anna-Maria und Michael Fäßler die Modernisierung bereits ein halbes Jahr früher als geplant vollziehen. „Die Sonnenalp ist seit jeher ein Hotel von Generationen, für Generationen. Im neuen Wellness-Park wollten wir jedem Gast, egal welchen Alters, seinen ganz eigenen Lieblingsplatz schenken. Sei es nun direkt am Wasser, inmitten der grünen Wiese, auf dem Sonnendeck oder der kleinen Bank am Insele", so die Inhaber.

Der Fokus des neuen Outdoor Wellnessangebots auf 16.000 Quadratmetern liegt auf den Themen Natur und Freiraum in alpiner Umgebung. Highlight ist der eigens angelegte Bergsee mit erfrischendem Quellwasser. Sieben Pools, darunter ein Außenpool, Sprungpool, Sportpool, Naturpool, drei Whirlpools und ein weiterer Natursee, der Seerosenteich, sorgen zudem für Urlaubsfreuden im erquickenden Nass. Auf einem breit angelegten Holzsteg flanieren Gäste über den See und lassen sich gerne auf einem der sieben Sonnendecks direkt am Ufer nieder. Zu Yogasitzungen oder Aktiveinheiten lädt das eigens geschaffene Yogadeck direkt am Bergsee ein. Wohlig warm wird es in der Panoramasauna sowie der Blockhaussauna im Natur-Spa für Erwachsene ab 16 Jahren.

Erneuert wurden im Zuge der Arbeiten am Wellness-Park auch die letzten Teile der Fassade. Sie erhielt auch auf der Südseite hin zum Park eine hellere, luftigere Optik in Lärchenholz. So entstand ein geradezu nahtloser Übergang von außen nach innen, wo der neu gestaltete Entspannungsbereich Ruhezeit mit einer Teebar und einer Vielzahl an Liegemöglichkeiten aufwartet.

Eine Übernachtung im Doppelzimmer Deluxe inklusive Halbpension beginnt bei 321,00 Euro pro Person.