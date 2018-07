Fast über Nacht hat der Geschäftsführer des Hotel im Wasserturm in Köln, Jochen Schwarz, Hausverbot bekommen. Der neue Betreiber, die Leipziger Vicus Group AG, hatte den Betrieb übernommen und zum 1. Juni an eine Tochtergesellschaft übergeben. Durch das Hin und her musste Schwarz Insolvenz für ein eigentlich gut laufendes Haus anmelden.

Erst im März hatte Vicus Group AG die denkmalgeschützte Immobilie erworben, für die Betreiber, die das Haus seit 28 Jahren leiteten, sollte sich der „Kölnischen Rundschau“ zufolge nichts ändern. Überraschend übernahm dann aber Travel24 zum 1. Juni den Betrieb des Kölner Luxushotels und verhängte dem Bericht zufolge ein Hausverbot gegen den Geschäftsführer Jochen Schwarz. Scheinbar wurden den Mitarbeitern sofort neue Verträge vorgelegt und die Kassen umgehend ausgetauscht.

Wie Schwarz gegenüber der „Kölnischen Rundschau“ sagt, seien ihm die Einnahmen dadurch genommen worden, seine Hotel im Wasserturm GmbH konnte die laufenden Kosten dann nicht mehr decken. Bis dahin sei das Haus in einem ordentlichen Zustand gewesen, doch Schwarz fühlte sich gezwungen, Insolvenz anzumelden.

Noch im Juni verhandelte das Kölner Landgericht über den Vorfall, Schwarz bekam recht. Allerdings hat Travel24 zwischenzeitlich unter anderem Bademäntel und Minibar aus den Zimmern entfernt, auch das Restaurant wurde geschlossen. Die „Kölnischen Rundschau“ zitiert Jochen Schwarz: „Viele Gäste waren enttäuscht, das gehört aööes zu den Standards unseres Hauses.“