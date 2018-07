Das Hotel Arcadeon in Hagen wurde im vergangenen Jahr einer umfassenden Rundumerneuerung unterzogen und quasi neu erfunden. Das kreative Design reicht bis in die Bäder und Toiletten des 78-Zimmer-Hauses.

Bei der Umgestaltung des Tagungshotels wurden neben den Gästebädern in den Zimmern auch die halböffentlichen Sanitärräume in das Gestaltungskonzept eingebunden. Die Toiletten und Urinale sind dabei so in Szene gesetzt, dass auch sie mittlerweile als Aushängeschild des Hotels gelten. So wurden beispielsweise »Antero«-Urinale von Laufen in Reihe installiert und mit der Keramikabtrennung »Cinto« voneinander separiert, was im Zusammenspiel mit dem groß gemusterten Fliesenboden und dem Farbkonzept eine angenehme Raumwirkung schafft.

Hinterleuchtete Motivwände hinter den konischen »Kartell by Laufen«-WCs – teilweise in Schwarz – erzeugen ein Schmunzeln bei den Gästen und sorgen dafür, dass ihnen die Räumlichkeiten in positiver Erinnerung bleiben. Dazu trägt auch das ganzheitliche Musik- und Duftkonzept des Hotels bei, das bis in die Sanitärräume fortgeführt wird.

»Bei der Planung war es eminent wichtig, dass alle Baubeteiligten, darunter natürlich auch die Sanitär-Handwerker, weit über den Tellerrand hinausgedacht haben, damit etwas Eigenständiges und Unverwechselbares entstehen kann«, resümiert Jörg Bachmann, der gemeinsam mit seiner Frau Claudia und der Designerin Emell Gök Che für die Planung und das Design verantwortlich zeichnet. Ziel war es dabei, Bäder zu schaffen, die vollständig in das kreative Designkonzept des Hotels eingebunden sind. »Das Badezimmer ist der zentrale Ort, um beim Gast echte Emotionen zu wecken«, weiß Claudia Bachmann. »Fragen wie ,Echtholz oder Teppich in der Lobby?' oder die Farben bei der Zimmergestaltung sind unterbewusst zwar auch wichtig für den Gesamteindruck des Hotels, wecken aber nicht so große Emotionen wie ein gut geplantes und spektakulär gestaltetes Bad.«