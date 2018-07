Im Oktober 2018 – so die aktuellen Planungen – soll das Marias Platzl (in der Au am Mariahilfplatz) als kleine Dependance des Münchner Platzl Hotel seine Pforten öffnen. Derzeit laufen die Innen- und Außenrenovierungen auf Hochtouren und die ersten Musterzimmer geben bereits Einblick.

Kürzlich wurden die ersten Musterzimmer fertiggestellt und die beiden Pächter – das Platzl Hotel und die Ayinger Privatbrauerei – zeigen, wie später alle 34 Zimmer in den drei Kategorien „Anna“, „Gundi“ und „Hermine“ einmal aussehen werden: nämlich extrem gemütlich, dennoch modern, ausgestattet mit hochwertigen, natürlichen Materialien und selbstverständlich sehr münchnerisch. Viel Holz, Textilien, Emaille, Leder, Liebe zum Detail und ein zartes Blau an den Wänden dominieren das Ambiente.

Insgesamt bekommt die Dependence des Traditionshotel Platzl neun Einzel-, 22 Doppel- sowie drei Familienzimmer. „Das konzeptionelle Motto unseres Hotels und seiner Zimmer lautet Heimatgefühl“, erklärt Operations Manager Christopher Becker-Vogt. „Die Umsetzung dieser Idee und Vorgabe ist unserem Innenarchitekten, der Firma Dreimeta – Atelier für Gestaltung in Augsburg, auf vorbildliche Weise gelungen.“