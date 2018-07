Der US-Konzern Hyatt Hotels Corporation will die spanische NH-Gruppe übernehmen. Dazu hat Hyatt bereits ein schriftliches Angebot abgegeben, wie CEO Mark Hoplamazian mitteilt.

Die NH Hotels scheinen aktuell besonders beliebt: Nachdem Barceló vor wenigen Monaten ein Fusionsangebot unterbreitet hatte, gingen erst im Juni 26,5 Prozent der NH-Anteile an Minor International – die thailändische Gruppe will auf lange Sicht Mehrheitsaktionär werden. In der vergangenen Woche unterbreitete dann Hyatt ein Angebot. „Wir glauben, dass unsere Vereinigung mit der starken Europa-Profil von NH mit Hyatts weltweiter Präsenz ein starkes Markenportfolio und Hotelnetzwerk bieten würde“, erklärt Mark Hoplamazian.

Hyatt sieht in der Übernahme von NH Vorteile für Gäste, Eigentümer und Aktionäre beider Gruppen. Besonders bedeutsam für die Teilhaber sei es laut Hoplamazian, die Immobiliensparte von NH von der Hotelmanagement-Plattform zu trennen. „Als nächsten Schritt planen wir eine weitere Kaufprüfung, um abzuwägen und festzustellen, wie ein potentielles Angebot genau aussehen sollte“, erklärt der Hyatt-CEO.