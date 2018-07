Eröffnet am 1. Juli in Göttingen, vereint das Hotel Freigeist Design und Kreativität mit dem Community-Gedanken. Das 118-Zimmer-Hotel, konzipiert vom Hotelier Georg Rosentreter, schlägt die Verbindung zum Erbe der mitteldeutschen Universitätsstadt, in der bekannte Akademiker, Philosophen und Freidenker lebten und leben.

Gelegen am Groner Tor, verkörpert der Neubau den kulturellen Spirit, den man von einer Universitätsstadt erwartet. Die in Hannover ansässigen Architekten Ahrens & Grabenhorst zeichnen für das Hotel verantwortlich. Ein unverkennbares Element ist das Zusammenspiel der neuen Gebäude in dem aufstrebenden Innenstadtquartier mit den historischen Sandsteingebäuden der Universität und dem neuen „Forum Wissen“, welches 2020 eröffnet.

Innen haben Georg Rosentreter und der Designer und Künstler Frank Kassner das Design aufeinander abgestimmt. Inspirieren ließ sich der Maler vom bekannten amerikanischen Künstler Jean-Michel Basquiat. Ein definitiver Hingucker sind die Graffitis von Patrick Wolters (aka BeNeR1), welche den Fokus auf moderne Kunst und freies Denken perfekt widerspiegeln.

Die Zimmer und Suiten, von 24 bis 61 Quadratmetern, sind geradlinig im nordischen Design – Eichenholzböden, Stehlampen von Santa&Cole, schiefergraue Tapeten und Holzdetails wie Eschenholz-Bettkopfteile runden die Atmosphäre ab. Lichtdurchflutet dank bodenhoher Fenster, genießt man aus den meisten Zimmern einen freien Blick. Die große Freiblick-Suite bietet, neben einer freistehenden Badewanne, einen einmaligen Ausblick über die Dächer der Stadt. Schwitzen mit Aussicht bietet die Panoramasauna in der vierten Etage. Dort im Spa stehen zudem eine Infrarot-Sauna, ein Fitnessbereich mit Yoga-Gelegenheiten sowie eine „Fatboy”-Lounge zum Relaxen zur Verfügung. Dazu kommt eine 300 Quadratmeter große Dachterrasse mit Liegestühlen im Sand.

Im japanisch-südamerikanischen Restaurant „Intuu” serviert Chefkoch Alexander Zinke das Beste an Sushi, Sashimi und Ceviche. Gäste können zwischen Plätzen an der Bar, im Restaurant, am Chef’s Table oder auf der Terrasse im lauschigen Innenhof wählen. Im letzteren ist die Container-Bar in einem Überseecontainer ein echter Hingucker.

In der „Herbarium Bar“ steht das Thema Natur im Vordergrund. Konzipiert vom preisgekrönten Belfaster Team der Designagentur „Drinksology” (unter anderem “The Dead Rabbit” oder “Blacktail” Bar in New York), arbeitet hier das Bar-Team nicht nur vor einer Wand aus Kräutern, die als Zutaten genutzt werden, sondern auch mit Spezialisten aus dem Botanischen Garten zusammen. So gibt es ständig Inspirationen für neue Drink-Kreationen. Auch stehen für Veranstaltungen sechs modern ausgestattete Räume stehen zur Verfügung, ebenso wie ein „Kreativfoyer’’ – eine offene Küche, ideal für inspirierende Meetings, Tastings, Showkochen oder Teambuilding-Events.