Jedes Jahr befragt „Travel + Leisure“ für die „World’s Best Awards“ seine Leser in verschiedenen Kategorien zu den weltbesten Marken. Für 2018 wurden jetzt die besten Hotelmarken bekannt gegeben: Platz 1 kommt aus Asien, auf Platz 2 landet ein Newcomer und Bronze geht nach Deutschland.

Zwischen November und März hat das Magazin „Travel + Leisure“ seine Leser aufgerufen für die besten Marken – unter anderem in der Kategorie Hotels – abzustimmen. Auf dem 1. Platz liegt ohne große Überraschung Six Senses mit 96.77 Punkten. Knapp dahinter und das erste Mal im Ranking vertreten kommt die britische Red Carnation Hotel Collection auf Platz 2. Der 3. Platz geht an die deutsche Oetker Collection mit 94.80 Punkten.