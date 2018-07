Unter dem Motto „Die beste Vorbereitung für morgen ist es, heute sein Bestes zu geben“ wurden die besten Auszubildenden des zweiten Lehrjahres aller zu Marriott International gehörenden Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur 15. Azubi-Konferenz in das Westin Grand München geladen. Entwicklungsprogramme, Weiterbildungsmaßnahmen und Transfermöglichkeiten ins Ausland wurden diskutiert und verdeutlicht.

„Nachwuchs braucht Förderer und wir wollen unseren Auszubildenden die Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen aufzeigen und sie auf ihrem Weg bestmöglich unterstützen“, sagt Markus Lewe, Area Vice President Central Europe, Marriott International. „Wir motivieren unsere Azubis, Eigeninitiative zu zeigen und verdeutlichen ihnen, dass es in keiner anderen Branche so vielfältige und große Möglichkeiten gibt wie in der Hotellerie. Tun ist das Erfolgswort mit den drei Buchstaben.“

Die besten Auszubildenden des zweiten Lehrjahres hatten die Möglichkeit an der Azubi-Konferenz im Westin Grand München teilzunehmen. Die Beurteilung der Nachwuchshoteliers erfolgt durch eine Kombination aus schulischen und betrieblichen Leistungen, sowie des persönlichen und sozialen Engagements. Insgesamt 123 Auszubildende aus 45 teilnehmenden, zu Marriott International gehörenden Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz erlebten bei der zweitägigen Konferenz diese Woche eine Plattform zum Informationsaustausch, bei dem sie mit dem Senior-Management-Team und General Managern intensive Gespräche über die Karrierechancen und Zukunftsperspektiven im Unternehmen führen konnten.

Besonderen Einblick bekamen die Auszubildenden in die Bereiche Finance, Food & Beverage, Human Resources, Brands, General Management, Rooms/Operations sowie Sales & Marketing/Revenue Management und konnten bei einem „Speed-Dating“ neue persönliche Kontakte mit Führungskräften für ihren weiteren beruflichen Werdegang knüpfen. Die Azubi-Konferenz bildet regelmäßig den Höhepunkt der dreijährigen Ausbildung in Fachbereichen wie Hotelfachmann/-frau bzw. Hotelkaufmann/-frau, Koch/Köchin oder auch Veranstaltungsfachmann/-frau.

Glanzvoller Teil der Konferenz war ein Gala-Abend zur Ehrung der Auszubildenden. Insgesamt 26 Auszubildende haben in diesem Jahr die Beurteilung mit der maximal möglichen Punktzahl durchlaufen und wurden mit dem „Top Performer Award“ ausgezeichnet. Vier weitere „Special Recognition Awards“ wurden unter den Auszubildenden der Bereiche Hotelfach, Koch/Köchin, Veranstaltungskaufleute und BA-Studenten sowie aller Topf Performer verliehen. Diese Awards sind dotiert mit jeweils 1.000 Euro für berufsbegleitende, fachspezifische Weiterbildungen bzw. für Kosten, die beispielsweise aufgrund eines berufsbedingten Umzugs innerhalb des Marriott-Konzerns entstehen. Ergänzend wurden auf der Konferenz Praktika vergeben – darunter unter anderem im Restaurant „Aqua“ unter der Leitung von Drei-Sternekoch Sven Elverfeld im The Ritz-Carlton Wolfsburg, im Renaissance Paris La Défense Hotel, im W Amsterdam und im Marriott Budapest Hotel.