Die deutschen Vertreter der Organisation Union Internationale des Concierges d'Hotels Les Clefs d’Or treffen sich alle zwei Jahre in einer ihrer sieben Sektionen. In diesem Jahr findet das Treffen im August in München statt.

Networking, Schulungen und Erfahrungsaustausch stehen vom 9. bis 12. August 2018 für vier Tage für die „Wunscherfüller der gehobenen Hotellerie“ auf der Agenda. Die Stadt München hat die Schirmherrschaft für das diesjährige Meeting an der Isar übernommen und unterstreicht damit die Bedeutung der der Concierges für Hotellerie und Tourismus.

Die Münchner Sektion ist mit 37 Mitgliedern in 15 Hotels die zweitgrößte Sektion Deutschlands, nach Berlin mit 38 aktiven Concierges. Jochen Ehmann, Sektionsleiter und Chefconcierge im The Charles München, hat gemeinsam mit den Münchner Mitgliedern und Florian Weidenbach (Chefconcierge Bayerischer Hof) das Programm und die offizielle Generalversammlung vorbereitet. Den letzten Kongress in München erlebten die knapp 200 Mitglieder der Goldenen Schlüssel Deutschland e.V. im Jahr 2006.