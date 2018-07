Das erste Hyatt Regency in Budapest soll 2020 im ehemaligen Postamt an den Start gehen. Wie die Hyatt Hotels Corporation verkündet, wurde für das 231-Zimmer-Hotel eine Management-Vereinbarung mit Városház Utca Projekt Ingatlanforgalmazó Kft. geschlossen.

Das geplante Haus mit 231 Zimmern soll Anfang 2020 eröffnet werden und ist insgesamt das zweite Hyatt-Haus in Budapest. Direkt im Postapalota Gebäude – einem ehemaligen Postamt – gelegen, wird das Hyatt Regency Budapest an der Petofi Sándor Street eröffnen. Die zentrale und unmittelbare Lage nahe der lebhaften Váci Street und an der Donau soll perfekte Voraussetzungen für Reisende bieten, die Stadt zu erkunden – sei es für Geschäftsreisen oder einen unvergesslichen Familienurlaub.

„Die Entstehung des Hyatt Regency Budapest zeigt Hyatts Engagement, die Brand Hyatt Regency in Zentral und Ost-Europa weiter auszubauen“, sagt Takuya Aoyama, Vice President Development, Eastern Europe, Russia & CIS. Zur wachsenden Markenpräsenz in Ungarn sowie Zentral- und Ost-Europa gehört auch das neu angekündigte Párisi Udvar (Q3: 2019), Teil der Unbound Collection, welches auf der Pest-Seite der Stadt liegt. Zu weiteren Ergänzungen in der Region gehört das Hyatt Regency Sofia in Bulgarien (Q4: 2019).