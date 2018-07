Am frühen Sonntagmorgen ist ein nur mit Unterhose bekleideter Mann in ein Hotelzimmer in der Zschortauer Straße in Leipzig eingebrochen. Das dort eingebuchte Ehepaar wollte den Täter überwältigen, dabei wurde der Mann schwer verletzt, wie die Polizei berichtet.

Da die Nacht so drückend warm gewesen sei, hatten die Eheleute das Fenster zum Balkon offen stehen gelassen, so die Polizei. Plötzlich wurde die 54-jährige Frau dann von Geräuschen im Zimmer geweckt und machte ihren Mann auf den Eindringling aufmerksam. Der 51-Jährige sprang unvermittelt aus dem Bett und stürzte sich auf den Dieb, der nur mit einem Slip bekleidet war und bereits begonnen hatte, die Sachen der Gäste zu durchsuchen.

Scheinbar entwickelte sich eine regelrechte Rangelei – der Hotelgast wurde dabei schwer am Kopf verletzt, die Frau erlitt Prellungen. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend aus dem Zimmer. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei dem Räuber ebenfalls um einen Hotelgast handeln könnte, der allerdings bislang noch nicht identifiziert wurde. Nachdem der Täter geflohen war, wurden die beiden Gäste ins Krankenhaus gebracht, wo der 51-Jährige noch am frühen Morgen operiert werden musste.