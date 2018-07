Zur Gamescom vom 21. bis 25. August steigen die Hotelpreise in Köln beachtlich an. Eine Übernachtung kostet am Messewochenende durchschnittlich 271 Euro und damit 83 Prozent mehr als im Monatsmittel (148 Euro).

Das ermittelte das Vergleichsportal Check24, bei dessen Hotelvergleich zum Betrachtungszeitpunkt im Umkreis von zwei Kilometern zur Messe nur noch 39 gelistete Unterkünfte freie Zimmer hatten. Messebesucher zahlen für ein Doppelzimmer nach ausgewählten Kriterien* mindestens 162 Euro. Eine Woche später kostet ein vergleichbares Zimmer in der günstigsten Unterkunft hingegen nur 76 Euro. „Zu Großveranstaltungen wie der Gamescom in Köln erhöhen Hotels aufgrund der Nachfrage häufig die Preise", sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer bei Check24. Ein Anbietervergleich lohne sich.

*allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung auf Check24, max. zwei Kilometer Luftlinie von der Messe entfernt. Übernachtungszeitraum während der Gamescom: Freitag, 24.08.2018 bis Samstag, 25.08.2018, Vergleichszeitraum: Freitag, 31.08.2018 bis Samstag, 01.09.2018; Stand der Preise: 17.07.2018; alle genannten Preise gelten pro Nacht für ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene).