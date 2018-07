Ob Landidyll, Romantik, Flair oder Ringhotels: Viele Häuser dieser Kooperationen befinden sich in ländlichen Gebieten. Dass sie aktiv um ihre Mitarbeiter werben müssen, haben die Hoteliers längst verstanden. Und sie wissen auch: Geld alleine macht ihre Angestellten nicht glücklich.

Romantik Hotels & Restaurants

Das Münstertal im Schwarzwald liegt rund 40 Fahrminuten von Freiburg entfernt. Insgesamt hat die Gemeinde gerade einmal rund 5.000 Einwohner. Dort, in der ländlichen Idylle, hat auch das Romantik Hotel Spielweg mit seinen 45 Zimmern und 45 Mitarbeitern seinen Standort. Seit einem Jahr haben die Schwestern Viktoria und Kristin Fuchs die Leitung des Traditionshauses inne – in sechster Generation. Was das Recrui–ting und HR-Management angeht, haben die beiden die alten Pfade aber schon lange verlassen. Denn sie wissen: Bei einer derart abgeschiedenen Lage ohne gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel müssen sie einiges bieten, um Personal zu finden. Deshalb setzen die Töchter des Kochs und Autors (u.a. »Das Beste vom Wild«, 2016) sowie Gründungsmitglieds der Jeunes Restaurateurs d’Europe in Deutschland, Karl-Josef Fuchs, vor allem auf ein gutes Betriebsklima. Gemeinsame Ausflüge und gemütliches Zusammensitzen bei einem Glas Wein gehören zum Alltag. »Wir als Inhaber-Familie sind für unsere Mitarbeiter auch eine Art Gastronomie-Familie«, sagt Kristin Fuchs.

Deshalb unterstützen die beiden Frauen vor allem ihre zwölf Azubis und zwei dualen Studenten, wo sie können. Dass ein Personalzimmer geboten wird, ist Standard. Auch die Regio-Karte für die Öffentlichen stellt das Hotel. Der Dienstplan wird so angepasst, dass Personal mit längerer Anfahrt nicht im Teildienst arbeiten muss. Zudem helfen die Schwestern nicht nur bei der Wohnungssuche, sie treten im Zweifel auch als Mieter auf. »So haben wir sicheren Wohnraum für unsere Fachkräfte und die Vermieter einen lokalen und langfristigen Partner«, erklärt die Gastgeberin.

Auch versuchen die Schwestern aktiv, das Personal in der Region zu verwurzeln. »Wir machen allen klar: Es ist nicht nur der Arbeitsplatz wichtig – man braucht auch Hobbys, um den Kopf wieder frei zu bekommen.« Dazu zählen etwa Skifahren im Winter, Baden am Rhein im Sommer, Pilzesuchen im Wald sowie Besuche in den Nachbarländern Frankreich und der Schweiz. »Wir selbst leben das ländliche Leben vor.« Vor allem für die Azubis zudem oft ein großer Ankerpunkt: die beiden Hunde, welche vor allem bei Heimweh oft besser trösten als viel Gerede. Lehrlinge, die ihre Abschlussprüfungen bestanden haben, lassen die Powerschwestern dann aber gerne erst einmal ziehen. »Ich sage immer: ›Schaut euch erst noch zwei oder drei andere Betriebe an‹«, erklärt Kristin Fuchs. »Wenn es ihnen bei uns gefallen hat und sie sich in der Gegend verwurzelt fühlen, kommen sie nach ein paar Jahren Wanderschaft auch wieder zurück.«

Ein Problem sieht Kristin Fuchs, die Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Gastronomie studiert hat, allerdings im Image der Branche. »Man sollte die Wertigkeit der Tourismus-Mitarbeiter deutlicher herausstellen.« Deshalb könnte sie sich eine Art regionalen Botschafter vorstellen, der auch in Richtung der Einheimischen vermittelt. Zudem überlegen die Schwestern, künftig über persönliche Beziehungen zu ausländischen Mitarbeitern auch in deren Herkunftsländern Personal zu akquirieren. Mit der Region kooperieren die Gastgeberinnen laut eigener Aussage allerdings noch zu wenig. »Wir haben aber schon öfters darüber nachgedacht, eine Mitarbeiterkarte zu etablieren, die Nachlässe in einzelnen Geschäften garantiert.« Aktuell kooperiere man noch eher überregional, etwa mit den Köchen von Jeunes Restaurateurs.

Generell seien die Hotels von Romantik aber nicht abgeneigt, sich regional zu vernetzen, wie Vorstandsvorsitzender Thomas Edelkamp sagt. »Wo entsprechende Angebote auf regionaler Ebene existieren und Sinn machen, beteiligen sich Hotels von Romantik in kleineren Verbünden.« Er kündigt zudem an, dass die Marke noch in diesem Jahr eine große Offensive im Personalbereich starten wird. Sowohl zum Thema Employer Branding, Mitarbeitersuche über eigene und dritte Plattformen »als auch bei der Optimierung der Bewerbungsprozesse plant Romantik Aktivitäten, die den Hotels neue Möglichkeiten beim Recruiting eröffnen«.



Landidyll Hotels & Restaurants

Auch bei der Kooperation Landidyll setzt man auf individuelle Arbeitszeitmodelle, flache Hierarchien sowie eine familiäre Atmosphäre. Mitarbeitern würden diverse Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt, zudem dürften sie schnell Verantwortung übernehmen, sagt Theo Wilmink, Präsident der Kooperation. Wie der Inhaber des Landidyll Wilminks Parkhotel in Neuenkirchen (NRW) erklärt, werden die Angestellten zudem nicht nur beispielsweise bei der Auswahl der richtigen Kita unterstützt, sondern auch im Ehrenamt – falls sie ein solches in der Region ausüben.

Als besonders wichtig schätzt Wilmink Vermarktungsinitiativen für ganze Regionen ein. »Je aktiver das Regionalmarketing ist; je bekannter und attraktiver eine Region ist, desto höhere Chancen bestehen, dass sich auch ortsfremde Menschen dafür interessieren. Und umgekehrt bleiben natürlich auch ortsansässige Arbeitnehmer gerne an Ort und Stelle.« Bereits jetzt bestünden bei einigen Häusern der Kooperation auch starke regionale Netzwerke mit Partnern unterschiedlicher Branchen. Viele Hotels unterhielten enge Kooperationen mit den örtlichen Verbänden und Schulen, »um die unterschiedlichen Berufsbilder schon früh und mit Spaß in die Köpfe von potenziellen Auszubildenden zu bekommen«. Nicht zuletzt tauschten sich die Kollegen auch innerhalb der Kooperation aus.



Flair Hotels

Bei den Flair Hotels wurde unlängst auch eine Projektgruppe gegründet. »Hier arbeiten fünf Hoteliers gemeinsam an einem Konzept zur Verbesserung der Situation hinsichtlich Personalknappheit«, erklärt Sophie von Seydlitz, Marketingleiterin der Kooperation. »In Zusammenarbeit mit dem Flair-Büro werden wir hier einige Projekte anstoßen, und wir beginnen gerade, erstmalig Personalmarketing aus dem Flair-Büro heraus zu betreiben.« Viel Wert wird zudem auf das Angebot von Mitarbeiterschulungen gelegt. Ergänzend kann Personal zwischen den Flair Hotels »getauscht« werden.

Einen HR-Manager für eine gesamte Region findet laut einer spontanen Befragung knapp die Hälfte der Hoteliers (bedingt) unterstützenswert, während Vermarktungsinitiativen für ganze Regionen vom Großteil der Gastgeber für sinnvoll erachtet werden. »Viele sehen aber das Problem, dass die Region zwar sehr attraktiv ist, allerdings die ansässige produzierende Industrie als Arbeitgeber weit attraktiver ist«, fasst Sophie von Seydlitz zusammen. Mehr Stimmen der Flair-Hoteliers sh. Kasten S. 19.



Ringhotels

Kooperationsübergreifend bieten die Ringhotels für alle Mitarbeiter in allen Häusern eine eigene Akademie an. Die fest etablierte, dreitägige Schulungsreihe findet jährlich zu bestimmten Themen statt. Die Häuser gewähren den Angestellten auch sonst Schulungstage für Weiterbildungen. Einige Hoteliers zeigen sich auch auf Jobmessen, beispielsweise Familie Dierksen, die das Ringhotel Sellhorn in der Lüneburger Heide betreibt. »In Ansätzen versuchen wir schon auch aktiv, die Mitarbeiter in der Region zu verwurzeln«, erklärt Nele Dierksen. Angebote an Wohnraum und das Leben in der Region werden beworben, aufgrund der Infrastruktur sei es eine attraktive Gegend mit einem besonders hohen Freizeitwert. Sie könne sich auch vorstellen, einen HR-Manager, der für die ganze Region tätig ist, zu unterstützen.

Um junge Menschen für Hotelberufe zu begeistern geht das Ringhotel Sellhorn an Schulen, außerdem werden die regionalen Wurzeln auch in der Öffentlichkeit gelebt. »Einfach ist es für uns, junge Leute zu finden und zu halten, die hier wohnen und eine starke Bindung an die Heimat haben«, so die Hoteliere. »Dennoch forcieren wir bereits während der Ausbildung, dass die jungen Menschen interessiert und offen gegenüber ihrer Branche sind. Die meisten gehen auch noch in andere Betriebe, kehren oft aber wieder zurück.« Damit die Mitarbeiter spätestens dann bleiben, bietet das Vier-Sterne-Landhotel eine faire Bezahlung, interne Aufstiegsmöglichkeiten, familienfreundliche Dienstplangestaltung und Hilfe im Alltag. »Etwa können die Mitarbeiter Equipment aus dem Betrieb ausleihen oder Autos für Umzüge oder Transporte mieten.« Bei der Wohnungssuche helfen die Dierksens ihren Angestellten ebenfalls, außerdem stehen Personalwohnungen zur Verfügung. Alle Mitarbeiter in allen Ringhotels erhalten außerdem vergünstigte Übernachtungsraten in den Häusern der Kooperation sowie beim Partner Global Alliance of Private Hotels.

