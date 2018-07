H’Otello erhält die Auszeichnung „Gesicherte Nachhaltigkeit 2018“ vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie. Die Hotelbetriebe, inklusive ihrer zentralen Verwaltung haben sich dem intensiven Prüfungsaudit gestellt und eine vorbildliche Umsetzung nachhaltigen Handels in den Kernbereichen Ökologie, Ökonomie und Sozialkompetenz erzielt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Bereiche Umweltschutz, Energieverbrauch, Soziales, wirtschaftliche Zukunftsausrichtung und Regionalität bei H’Otello besonders hervorgehoben. „Diese Auszeichnung ist für uns eine besondere Anerkennung. Sie bestärkt unser tägliches Engagement und Handeln. Ökologische Nachhaltigkeit und `Responsible Business´ ist für uns ein wichtiges Ziel und wir verstehen weit mehr darunter, als nur einen Trend“, so Manuela Buchner, Projektleitung bei H’Otello Management.

Ob Bio Produkte mit regionalen Bezugsquellen, 100 Prozent Ökostrom, LED Beleuchtung, Mülltrennung, Fair Trade Waren, Recyclingpapier mit der Umweltauszeichnung `Blauer Engel´ oder das innovative Trinkwassersystem – die erfüllten Kriterien können direkt von Mitarbeitern, Lieferanten und Gästen in den Hotels wahrgenommen werden und sind Ausdruck einer verantwortungsbewussten Zukunftsgestaltung.

Herausgeber des Prüfsiegels „Gesicherte Nachhaltigkeit“ ist das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie mit Sitz in Münster. Bereits seit 1991 werden Unternehmen durch das Institut in Bezug auf die Verknüpfung von umweltökologischen, sozialökonomischen und rein ökonomischen Handlungsweisen ihrer jeweiligen Branche geprüft und ausgezeichnet. Das Prüfsiegel „Gesicherte Nachhaltigkeit“ wurde in zwölf Sprachen übersetzt und bereits an mehr als 16.000 Betriebe in 200 Branchen in Europa, Asien, Nord- und Südamerika sowie Teilen Südafrikas vergeben.