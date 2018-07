Das erste deutsche Haus der jungen Leonardo-Marke NYX hat in der bayrischen Landeshauptstadt eröffnet. Neben einem einzigartigen Innendesign aus der Feder von Andreas Neudahm punktet das Haus mit allerlei Raffinessen – vom eigenen Duftkonzept über eine Street-Art-Fassade bis hin zur ersten „Hans im Glück“-Filiale in einem Hotel.

Schon von außen ist das 225-Zimmer Haus im Stadtteil Obersendling dank der Street Art von SatOne (Rafael Gerlach) und Daniel Man ein Hingucker. „Während die Künstler gesprayt haben, haben sogar manchmal Autos angehalten“, berichtet General Manager Jacolien Benes. Auch innen ist das Haus von Kunst und Design geprägt. David Fattal, CEO der israelischen Fattal Hotel Group, zu der auch Leonardo und NYX zählen, ist großer Kunst-Fan und möchte in jedem Haus auch Künstler aus Israel verewigen.

Der Name NYX kommt von der griechischen Göttin der Nacht, das Hotel soll Nightlife und Lifestyle vereinen. So dröhnt auch tagsüber laute Musik in den öffentlichen Bereichen, das Licht ist eher dunkel gehalten, an markanten Ecken des Hauses wird der extra kreierte NYX-Duft „Black Liquid“ in Umlauf gebracht. „Mit dieser Marke sollen die Gäste Hotellerie mit allen Sinnen erleben können“, erklärt Brand Manager Jan Heringa.

Das Interior Design stammt wie in allen Leonardo-Häusern von Andreas Neudahm. Besondere Herausforderung: Das bestehende Design des Burger-Franchiseunternehmens „Hans im Glück“ in die Philosophie von NYX zu integrieren. Einerseits hat das Restaurant seine grasgrünen Highlights, die Birkenstämme und -tapete behalten, andererseits wurde aber das Licht- und Musikkonzept von Neudahm übernommen. Die gemeinsame Eröffnung und Integration von „Hans im Glück“ in diesem Haus markiert gleichzeitig den Start einer Kooperation, auch die folgenden deutschen NYX Hotels sollen eine Burger-Filiale bekommen.