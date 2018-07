2014 hat Motel One die firmeneigene One University gestartet – in diesem Sommer schließt der erste Jahrgang im Bachelor Studiengang Tourismuswirtschaft erfolgreich ab. In Kooperation mit der IUBH – Internationale Hochschule – bildet die Hotelgruppe Nachwuchskräfte selbst aus und bietet ein breites Angebot an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiter.

23 Studierende, von denen mehr als die Hälfte direkt bei Motel One übernommen werden, schließen als erster Jahrgang der One University ihr Studium ab. Schwerpunkt des dualen Studiums, welches in enger Kooperation mit der IUBH organisiert wird, ist das Hotelmanagement. Der theoretische Teil wird dabei am One Campus in München absolviert, während der praktische Part in den Betrieben von Motel One in ganz Deutschland stattfindet.

Die Professoren und Dozenten der IUBH legen den Fokus auf praxisnahe Studieninhalte, die einen großen Mehrwert für die tägliche Arbeit im Hotel bieten. Zusätzliche Coachings am One Campus und an den jeweiligen Standorten ergänzen das persönliche Weiterbildungsprogramm. Die Kombination kommt gut an: „Ich brauche das Praktische um mich zu motivieren. Das würde mir in einem Vollzeitstudium fehlen. Ich bin sehr zufrieden mit den Inhalten des Studiums, das mich bestens auf einen leitenden Job vorbereitet“, so Tobias Hähnel (22), Absolvent bei Motel One.

Hauptsitz der One University ist der One Campus in München, wo sich auch die Firmenzentrale von Motel One befindet. Bereits im Oktober finden sich auf dem One Campus wieder etwa 20 Studierende ein. Dann startet die nächste duale Studienklasse. Insgesamt hat Motel One über seine Trainingsakademie allein im Jahr 2017 bereits 380 Schulungen für rund 3.400 Teilnehmer angeboten.

Das Thema Weiterbildung stellt einen wesentlichen Teil der Unternehmenskultur dar. „Um auch weiterhin die besten Mitarbeiter für uns zu gewinnen, diese zu entwickeln und zu halten, haben wir uns bereits vor Jahren dazu entschlossen, selbst aktiv zu werden und unseren Mitarbeitern gezielt Weiterbildungsmöglichkeiten an die Hand zu geben“, erklärt Kerstin Winkelmann, Head of Human Relations Motel One Group. „Mit der One University können wir all unseren Mitarbeitern ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungskonzept anbieten. Der Erfolg unserer Bemühungen kann sich sehen lassen.“